版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 06:51 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月12日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 74.69 -2.71 -3.50 7343282

搜狐 (SOHU.O) 49.61 +0.31 +0.63 2634128

网易 (NTES.O) 53.85 -0.44 -0.81 572802

百度 (BIDU.O) 137.80 -0.73 -0.53 3485723

亚信科技 ASIA.O 13.35 +0.07 +0.53 286291

侨兴环球电话 XING.O 0.71 -0.05 -6.58 105159

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.40 -0.20 -1.37 1607184

联电 (UMC.N) 2.58 -0.06 -2.27 891288

日月光 (ASX.N) 4.88 -0.03 -0.61 455364

矽品精密 (SPIL.O) 5.73 +0.00 +0.00 1230975

和信超媒体 (GIGM.O) 1.43 +0.06 +4.38 85464

友达 (AUO.N) 5.28 -0.14 -2.58 201745

中华电信 (CHT.N) 30.56 -0.20 -0.65 156573

台湾国际航电 (GRMN.O) 47.46 -0.05 -0.11 850035

香港

中国移动 (CHL.N) 56.03 +0.68 +1.23 317378

中国联通 (CHU.N) 17.73 -0.61 -3.33 350985

中国电信 (CHA.N) 57.38 -0.76 -1.31 54139

中芯国际 (SMI.N) 2.59 -0.02 -0.77 18742

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.93 -0.04 -1.01 2135

(完)

--整理 张明钧

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐