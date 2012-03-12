《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 74.69 -2.71 -3.50 7343282
搜狐 (SOHU.O) 49.61 +0.31 +0.63 2634128
网易 (NTES.O) 53.85 -0.44 -0.81 572802
百度 (BIDU.O) 137.80 -0.73 -0.53 3485723
亚信科技 ASIA.O 13.35 +0.07 +0.53 286291
侨兴环球电话 XING.O 0.71 -0.05 -6.58 105159
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.40 -0.20 -1.37 1607184
联电 (UMC.N) 2.58 -0.06 -2.27 891288
日月光 (ASX.N) 4.88 -0.03 -0.61 455364
矽品精密 (SPIL.O) 5.73 +0.00 +0.00 1230975
和信超媒体 (GIGM.O) 1.43 +0.06 +4.38 85464
友达 (AUO.N) 5.28 -0.14 -2.58 201745
中华电信 (CHT.N) 30.56 -0.20 -0.65 156573
台湾国际航电 (GRMN.O) 47.46 -0.05 -0.11 850035
香港
中国移动 (CHL.N) 56.03 +0.68 +1.23 317378
中国联通 (CHU.N) 17.73 -0.61 -3.33 350985
中国电信 (CHA.N) 57.38 -0.76 -1.31 54139
中芯国际 (SMI.N) 2.59 -0.02 -0.77 18742
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.93 -0.04 -1.01 2135
(完)
--整理 张明钧
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市