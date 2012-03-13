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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 08:08 BJT

〔香港新股〕海通证券计划周四参加上市聆讯,募资约15亿美元--IFR

路透3月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国海通证券(600837.SS)(6837.HK)计划于周四（15日）参加港交所上市聆讯，募集资金约15亿美元。若顺利通过聆讯，该公司打算下周开始推介，并希望能在路演开始之前能获得大部分订单。

这是海通证券第二次香港上市尝试。去年12月，该公司决定延迟发行。该次海通发行12.29亿股，每股参考价9.38至10.58港元，相当于1.17至1.32倍的2012年市账率。

花旗(C.N)、瑞信、德银(DBKGn.DE)、海通国际和摩根大通(JPM.N)任联席全球协调人,并与汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、野村、渣打(2888.HK)(STAN.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起担任联席主承销商。(完)

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--整理 杨淑祯 ; 审校 黄凯

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