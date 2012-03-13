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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 08:11 BJT

〔美国新股〕品牌折扣网站唯品会开始上市路演,募资拟不超1.17亿美元--IFR

路透3月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国品牌折扣网站唯品会开始为纽交所上市路演，拟募集资金不超过1.17亿美元。这是自去年8月以来，第一家正式在美国市场进行IPO发行的中国公司。

是次发行1,118万美国预托凭证（ADS），参考价格区间设在8.5至10.5美元，相当于11.4至14.1倍的2013年市盈率。定价日在3月22日。

IPO所得将用于资本支出及可能会进行的并购交易。德银(DBKGn.DE)和高盛(GS.N)任主承销商。(完)

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--整理 杨淑祯 ; 审校 黄凯

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