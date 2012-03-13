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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 08:05 BJT

〔台湾货币市场〕短率平稳中见松动,央行冲销例行存单力道弱(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 央行冲销力道低

* 短票利率再度松动

记者 林妙容

路透台北3月12日电---台湾银行间短期利率周一稳中带松.央行并不特别积极收受三种天期存单,尤其今日存单到期量大,央行并未全盘接受存单申购,令市场游资不少,部分银行的拆款利率稍见走低,惟幅度不大.

银行交易员表示,今日市场资金不少,外商和本地银行都有多钱现象,尤其是今日央行存单到期量很高,央行在调整平均每日存单的金额之下,今日略嫌保守.让市场资金偏多.

"早上有接到几通电话,都是要丢钱."一大型银行人士称.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.399%,上日也收在0.399%;区间在0.299-0.70%,上日亦在0.299-0.700%.

2-7天拆款利率在0.392-0.71%,上日在0.392-0.720%.

**短票利率松动**

短票方面,票券商指出,周一发票量再度回落,加以市场资金因央行冲销力道减弱而增加,僧多粥少,令短票利率再度松动,指标一个月期短票0.83%的成交利率渐增.

不过票券商预期,下周进入提存期下半,以及月底与季底的效应加乘,短票将由卖方市场渐向买方市场靠拢,成交利率预料再度走升.如果季底资金情势紧俏,不排除高点上看0.88-0.89%,较目前走高4-5个基点.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.83-0.84%,上日在0.84%.

今日央行存单到期5,561.5亿台币,共发行4,858.5亿台币存单,发行余额减少703亿[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆5,628.5亿台币,接下来依序为周二400亿,周三5,207亿,周四1,841亿,及周五2,619亿.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为负56亿台币;累计超额准备为负377亿台币,加计前期1%的超额准备为484亿台币.

**RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率则不变,今日有300亿台币的公债到期资金拨款入帐,加上央行存单到期量多,市场资金供应颇为充裕,调度十分顺利.

资金调度人士表示,近日台股陷入区间震荡,投信暂泊于RP市场的资金进出量不大,供给较为稳定.另在央行力求市场维持稳定宽松之下,即便周五(16日)有400亿台币的公债交割,料对市况冲击有限,预估本周RP利率应能持于原有区间.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.

今日重大宽松因素包括:央行存单到期5,561.5亿,以及公债还本重交乙3期300亿台币.[ID:nST0509921](完)

--集体采写 李盈蒨/高洁如; 审校 丁淑琴/杨淑祯

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