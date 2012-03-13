〔台湾货币市场〕短率平稳中见松动,央行冲销例行存单力道弱(更新版)

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
(新增拆款及存单发行细节)
* 央行冲销力道低
* 短票利率再度松动
记者 林妙容
路透台北3月12日电---台湾银行间短期利率周一稳中带松.央行并不特别积极收受三种天期存单,尤其今日存单到期量大,央行并未全盘接受存单申购,令市场游资不少,部分银行的拆款利率稍见走低,惟幅度不大.
银行交易员表示,今日市场资金不少,外商和本地银行都有多钱现象,尤其是今日央行存单到期量很高,央行在调整平均每日存单的金额之下,今日略嫌保守.让市场资金偏多.
"早上有接到几通电话,都是要丢钱."一大型银行人士称.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.399%,上日也收在0.399%;区间在0.299-0.70%,上日亦在0.299-0.700%.
2-7天拆款利率在0.392-0.71%,上日在0.392-0.720%.
**短票利率松动**
短票方面,票券商指出,周一发票量再度回落,加以市场资金因央行冲销力道减弱而增加,僧多粥少,令短票利率再度松动,指标一个月期短票0.83%的成交利率渐增.
不过票券商预期,下周进入提存期下半,以及月底与季底的效应加乘,短票将由卖方市场渐向买方市场靠拢,成交利率预料再度走升.如果季底资金情势紧俏,不排除高点上看0.88-0.89%,较目前走高4-5个基点.
今日银行间30天内短票利率主要成交在0.83-0.84%,上日在0.84%.
今日央行存单到期5,561.5亿台币,共发行4,858.5亿台币存单,发行余额减少703亿[TW/MMTCN]
本周央行存单到期总额为1兆5,628.5亿台币,接下来依序为周二400亿,周三5,207亿,周四1,841亿,及周五2,619亿.
拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为负56亿台币;累计超额准备为负377亿台币,加计前期1%的超额准备为484亿台币.
**RP利率不变**
债市同业附买回(RP)利率则不变,今日有300亿台币的公债到期资金拨款入帐,加上央行存单到期量多,市场资金供应颇为充裕,调度十分顺利.
资金调度人士表示,近日台股陷入区间震荡,投信暂泊于RP市场的资金进出量不大,供给较为稳定.另在央行力求市场维持稳定宽松之下,即便周五(16日)有400亿台币的公债交割,料对市况冲击有限,预估本周RP利率应能持于原有区间.
今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.
今日重大宽松因素包括:央行存单到期5,561.5亿,以及公债还本重交乙3期300亿台币.[ID:nST0509921](完)
--集体采写 李盈蒨/高洁如; 审校 丁淑琴/杨淑祯
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)