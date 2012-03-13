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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 08:10 BJT

《台湾报摘》--工商时报3月13日

* 头版头条:

--国泰金控(2882.TW)董事长蔡宏图昨表示,国泰金将与大型陆银洽谈相互参股,期待520后政府对两岸金融有更大的开放,更明确的参股比率,让国泰金可说服金管会、股东,相互参股对双方都有助益,以确定国泰金大陆策略合作伙伴.

* 其他:

--晶圆双雄台积电(2330.TW)、联电(2303.TW)由于28奈米良率仍在初期提升阶段,晶圆双雄虽加快扩产速度,但有效产能开出情况仍不如预期多,设备业者指出,今年全年28奈米产能供不应求将成常态.

--国际油价屡屡攀高,国内油价减半调整政策却让台塑化(6505.TW)、中油内销亏损包袱愈显沈重.台塑企业行政中心委员王文潮表示.全球油电能源价格看涨趋势明显.台湾油价减半调整机制无疑与全球趋势脱勾.自我欺瞒.

--八大公股行库今年退休人口激增,初估退休人次至少逾600人.公股金融圈人士指出,今、明两年将是大型行库退休高峰期,目前已知包括台银、合库、兆丰、土银等四大行库的退休员工最多,银行并已提出因应方案,合计八大公股行库至少超过600名员工,将在今年届龄退休.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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