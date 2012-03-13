《台湾报摘》--工商时报3月13日

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
* 头版头条:
--国泰金控(2882.TW)董事长蔡宏图昨表示,国泰金将与大型陆银洽谈相互参股,期待520后政府对两岸金融有更大的开放,更明确的参股比率,让国泰金可说服金管会、股东,相互参股对双方都有助益,以确定国泰金大陆策略合作伙伴.
* 其他:
--晶圆双雄台积电(2330.TW)、联电(2303.TW)由于28奈米良率仍在初期提升阶段,晶圆双雄虽加快扩产速度,但有效产能开出情况仍不如预期多,设备业者指出,今年全年28奈米产能供不应求将成常态.
--国际油价屡屡攀高,国内油价减半调整政策却让台塑化(6505.TW)、中油内销亏损包袱愈显沈重.台塑企业行政中心委员王文潮表示.全球油电能源价格看涨趋势明显.台湾油价减半调整机制无疑与全球趋势脱勾.自我欺瞒.
--八大公股行库今年退休人口激增,初估退休人次至少逾600人.公股金融圈人士指出,今、明两年将是大型行库退休高峰期,目前已知包括台银、合库、兆丰、土银等四大行库的退休员工最多,银行并已提出因应方案,合计八大公股行库至少超过600名员工,将在今年届龄退休.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)