《台湾报摘》--经济日报3月13日

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
* 头版头条:
--中央银行总裁彭淮南昨日指出,热钱今年初重返台湾,而且现在还继续进来.汇入后未买股票金额约新台币1,700亿台币,其中1,200亿台币为正常周转金.暗示目前热钱还有500亿未投入股市,央行正紧盯资金动向.
* 其他:
--财政健全小组本周内将正式宣布成立,行政院已指示,由财政部长刘忆如领军担任召集人.税改委员约有20名,据指出,包括主张对土地交易所得实价课税的政治大学地政系教授张金鹗也是考虑成员之一.
--面板厂友达(2409.TW)在中科二林园区的投资案停摆,国科会主委朱敬一昨日表示,二林园区产业结构将转变,上周他已透过公文请示行政院指派政务委员来执行,未来二林园区的改变方向,他"不设任何立场,但有此决心".
--财政部长刘忆如昨日指示公股金融机构,从区域别、产业别、规模别及性质别等四大指标,作业务经营分析,作为将来推动金融并购,选择互补对象,及强化公股金融机构责任等参考. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)