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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 08:17 BJT

《台湾报摘》--经济日报3月13日

* 头版头条:

--中央银行总裁彭淮南昨日指出,热钱今年初重返台湾,而且现在还继续进来.汇入后未买股票金额约新台币1,700亿台币,其中1,200亿台币为正常周转金.暗示目前热钱还有500亿未投入股市,央行正紧盯资金动向.

* 其他:

--财政健全小组本周内将正式宣布成立,行政院已指示,由财政部长刘忆如领军担任召集人.税改委员约有20名,据指出,包括主张对土地交易所得实价课税的政治大学地政系教授张金鹗也是考虑成员之一.

--面板厂友达(2409.TW)在中科二林园区的投资案停摆,国科会主委朱敬一昨日表示,二林园区产业结构将转变,上周他已透过公文请示行政院指派政务委员来执行,未来二林园区的改变方向,他"不设任何立场,但有此决心".

--财政部长刘忆如昨日指示公股金融机构,从区域别、产业别、规模别及性质别等四大指标,作业务经营分析,作为将来推动金融并购,选择互补对象,及强化公股金融机构责任等参考. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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