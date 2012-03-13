〔中国金属〕3月铜进口可能上升,因寄望国内需求将增加

路透香港3月12日电---贸易周一表示,本月抵达中国的精炼铜料将增加,因进口商预计国内需求将达峰值,因而根据2012年合约安排更多定期船货.此前中国2月精炼铜抵达船货高出预期.

不过贸易商表示,中国的铜需求在1月底农历新年过后并未增温,导致进口商延后一些定期船货,缩减了3月的增幅.

"我们已经根据2012年交货的合约为3月及4月安排最高数量的抵达船货,"一位大型半成品制造商的贸易经理说.该公司以精炼铜作为产品原料.

他表示该公司将过剩的2月定期船货存放在上海保税仓库,3月时将存入更多;这是因为订单减少,该公司产量仅约为上年同期的70%.

某国际贸易公司的一名商人表示,该公司3月运往中国的定期船货将增加,因为客户预期国内需求料将转强.

2月阳极铜、精炼金属、铜合金及半成品铜抵达船货较上月增加17.1%,至484,569吨,仅次于2011年12月的纪录高位508,942吨.

根据1月时的数据,上述进口的数量中,应有392,500吨为精炼铜.2月铜的进出口分项数据将在3月21日公布.

有些分析师及贸易商先前预估2月将呈现月度下滑,因为2月较短且内需疲弱.但也有人认为,中国会在3月底至5月的国内消费高峰期之前补充库存.

虽然上月抵达的船货高于预估,但最近几周中国需求在淡季放缓之后却未见升温,这令全球市场颇为忧心,有些分析师怀疑铜价CMCU3涨势的持续性.

不过贸易商并未大举延后船货,而是宁可接收2月和3月定期船货并将其存放在保税仓库,等待国内需求上升.

"我们不在乎把铜放在那里几个月,因为我们可以用它们来做美元贷款的担保品,来取得现金,"那位贸易经理说.

贸易商预估,上海保税仓库铜的存量约为480,000吨,较2月中旬增加三分之一.但低于上年同期的60万-70万吨.(完)