《台湾重要政经日程》--3月13日-12月31日

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
==================今日重要政经消息====================== 3/13(二) --12:30 央行标售20年101/乙一期公债,金额400亿台币,16日交割. --13:00 萧万长副总统在"台湾投资论坛"发表演说. --17:00 金管会例会. ==================近期重要政经消息====================== 3/20(二) --16:00 经济部公布2月外销订单,1月外销订单较上年同期衰退8.63%. 3/22(四) --16:00 央行召开第一季全体理监事会议. --16:00 主计处公布2月季调失业率,1月经季节调整后失业率为4.19%. 3/23(五) --16:00 经济部公布2月工业生产,1月工业生产较上年同期衰退16.46%. 3/26(一) --16:10 央行公布2月M2货币总计数,1月货币总计数M2年增率为5.22%. 4/4(三) --金融市场因清明节及儿童节休市一天 4/5(四) --16:00 主计处公布3月消费者物价指数(CPI),2月较去年同期成长0.25%. --16:00 央行公布至3月底的外汇存底,2月末为3,944.26亿美元. 4/9(一) --16:00 财政部公布3月进出口金额,2月出口较上年同期成长10.3%;进口则较上年同期成长1.3%. 5/1(二) --金融市场因劳动节休市一天 5/21(一) --16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 高洁如;审校 杨淑祯
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)