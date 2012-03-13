《全球主要国家债券发行预告》--3月13日-3月20日

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透3月13日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
3/13 意大利 35亿欧元 2012年6月15日到期的92天期,三个月期BOT债券
3/13 意大利 85亿欧元 2013年3月14日到期的364天期,12个月期BOT债券
3/13 1530 美国 四周期国库券
3/13 1700 美国 10年期公债
3/13 加拿大 77亿加元 2012年6月21日到期的98天期国库券
3/13 加拿大 29亿加元 2012年9月13日到期的182天期国库券
3/13 加拿大 29亿加元 2013年3月14日到期的364天期国库券
3/14 意大利 增发12个月期BOT债券(只有参与过普通标售的,才有资格参与此次增发)
3/14 意大利 40-50亿欧元 票息2.5%的2015年3月1日到期BTP债券
3/14 意大利 5-10亿欧元 票息4.25%的2019年9月1日到期BTP债券
3/14 1700 美国 30年期公债
3/14 0120 日本 三个月期贴现国库券
3/15 英国 20亿英镑 票息4.50%的2042年到期公债
3/15 法国 75-85亿欧元 2014年4月25日到期的两年期OAT债券,票息4.0%
2014年10月25日到期的两年期OAT债券,票息4.0%
2016年2月25日到期的四年期BTAN债券,票息2.25%
2017年2月25日到期的五年期BTAN债券,票息1.75%
3/15 法国 12-17亿欧元 2019年7月25日到期的七年期OATei债券,票息1.30%
2022年7月25日到期的10年期OATei债券,票息1.10%
2027年7月25日到期的15年期OATei债券,票息1.85%
3/15 西班牙 25-35亿欧元 2016年4月30日到期的债券,票息3.25%
2015年1月31日到期的Obligacion债券,票息4.40%
2018年7月30日到期的Obligacion债券,票息4.20%
3/15 0120 日本 一年期贴现债券
3/15 0130 日本 20年期公债
3/16 英国 国库券
3/19 法国 BTF债券
3/19 1530 美国 13及26周期国库券
3/19 0120 日本 约两个月期贴现国库券
3/19 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券
3/20 西班牙 12个月和18个月期国库券
3/20 1530 美国 四周期国库券
3/20 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第二日)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
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* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)