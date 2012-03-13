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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 09:00 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元小升,关注美联储会议结果

路透首尔3月13日电---韩国韩元兑美元KRW=周二盘初小升,受惠于韩股走扬,然多数市场人士退场观望,静候今日稍后美国联邦公开市场委员会(FOMC)的会议结果. 0025GMT时,韩元兑美元报1,122.8,周一收盘报1,124.0.韩元兑美元周一下跌. 韩股.KS11上涨0.9%,因出口股反弹.此前中国经济数据令人失望,让中国可能放宽货币政策的希望升温. 3月三年期公债期货KTBc1跌0.02点至104.16.

0025GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,122.8 1,124.0 日圆/韩元JPYKRW=R 13.6359/353 13.6493/650 韩国公债期货KTBc1* 104.16 104.18 韩国综合股价指数.KS11 2,019.70 2,008.50 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) --编译 戴素萍;审校 吴云凌 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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