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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 10:18 BJT

〔标题新闻〕美国、日本及欧盟计画向世界贸易组织(WTO)再次投诉中国限制稀土出口

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8ED013]

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