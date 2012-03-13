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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 10:54 BJT

《外汇动态》欧元及澳元上扬,因股市走升且停止单被触发

0242GMT---欧元及澳元扩大稍早涨势,此前亚股早盘多半劲扬.

欧元/美元EUR=涨0.3%至1.3187,先前触发1.3175附近的停止单.

澳元兑美元AUD=D4涨0.4%至1.0556,交易商指称,澳元曾触发1.0550上方的停止单.(完)

--编译 龚芳;审校 隋芬

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