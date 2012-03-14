日韩经济指标预测--3月14日-3月21日****

路透3月14日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月12日当周----------------------------------
3月14日(周三)
0430 日本工业生产(较前月) 1月修正值 -- +2.0%
产能利用率指数(较前月) -- +3.1%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超2,763
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,649
3月15日(周四)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 2月修正值 -- 顺差22
出口(较上年同期) -- +22.7%
进口(较上年同期) -- +23.6%
2100 韩国进口物价 2月 -- +7.9%
出口物价 -- +4.6%
3月16日(五)
暂无重要数据
--------------------------------3月19日当周----------------------------------
3月19日(一)
暂无重要数据
3月20日(二)
暂无重要数据
3月21日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 3月 -- 负11
2350 日本贸易收支(亿日圆) 2月 -- 逆差14,750
出口(较上年同期) -- -9.3%
进口(较上年同期) -- +9.8% .(完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]