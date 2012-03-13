〔台湾债市〕101/5殖利率收高,因20年公债标售不佳且股市上扬

路透台北3月13日电---台湾10年公债101/5殖利率周二收高,因20年公债标售不如预期,且股市明显上扬打压多头信心.

针对20年101/乙一期公债的标售结果,交易商指出,原以为寿险与银行业者为去化资金,会一如先前标售10年期以上的中长券般,得标利率都低于预期.不过这次从得标利率、比重、倍数都不佳来看,显示利率风险的权数正在加重,除非再有预期外的利多发生,否则殖利率的底部已经出现.

"毕竟1.70%已是20年券的历史低点附近,大家对再向下的期待没那么高."一大型寿险业交易员称.

另一大型寿险业交易员则指出,由于明日台电公司债就要标售,投资可选择性增加,再加上近期政府对调高水电价的喊话分贝不断升高,是否造成通膨升温进而令央行调高利率,是不得不正视的问题.

"虽然有一堆钱等着去化,但放在帐上不动总比买错利率要好."她说.

央行中午标售101/乙1的得标利率为1.708%,略高于市场预期,但仍创同年期次低纪录.银行业得标比重为46.88%、证券业20.37%、寿险业32.75%,票券业未得标.本期投标总额574亿台币,投标倍数为1.44,低于上次10年期公债101/5的1.96倍.[ID:nCT]

台湾股市周二收高1.31%,加权股价指数.TWII收升103.96点至8,031.51点,此前开高0.8%.

台湾最大公司债发行单位--台湾电力公司将在周三招标五、七年及10年无担保公司债,金额计划110亿台币,为其首度标售无担债.[ID:nST0509853]

经济部部长施颜祥周一表示,油电价调涨方案仍在研议中,没有时间表,将考量节能减碳、照顾弱势与国际竞争力等因素.[ID:nST0439220]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.15 0.9600 0.9565-0.9650 22.5

10 101/5 A01105=TWO +0.35 1.2623 1.2569-1.2639 268.5

交易商指出,虽然101/乙1的标售结果不太好,不过次级市场的长券交易还是很热,像是去年发行的同年券100/2,近日也成交在1.691%.

此外,近期询价中的公司债以及金融次级债利率偏低,例如明日要标售的台电公司债,10年的询价利率在1.50-1.55%;上海银行与台北富邦银行的金融次级债利率则为1.48%,也显示市场的补券需求大于筹码的供给.

"我觉得买盘还是要补券,只是对利率会比较要求."一票券商交易员说.

另一证券商交易员则称,以央行的动作来看,3月底调整利率的机会很低."只要利率不动,还是有养券需求,只要殖利率高一点,还是有人接."

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2623

5 101/1 A01101=TWO 0.9600

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)