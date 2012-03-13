路透伦敦3月13日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
英镑/美元:突破并收在1.5644美元下方,开启了下档可能性.日线收在55日指数移动均线区间低档之下,支撑了空头立场.短线下档支撑位在1.5580美元和1.5540美元.阻力位在1.5695/00和1.5725/50.
欧元/美元:自昨日低点回升的走势,应会在周五21日指数移动均线区间中段附近停滞,若跌回昨日低点下方,将会下探2月中低点1.2974美元.
美元/日圆:短线上涨趋势仍在,21日指数移动平均稳定上扬.若跌破81.95日圆,将会下探81.65,逼近逐渐垫高的支撑线及五日平均低点81.45,若跌破,将触发停止单.
纽约 当日 今年来 2011年
0820GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3145 1.3153 -0.06 +1.54 1.2945
美元/日圆 JPY= 82.46 82.26 +0.24 +7.17 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 108.42 108.23 +0.18 +8.89 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9169 0.9164 +0.05 -2.21 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5648 1.5636 +0.08 +0.73 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9907 0.9921 -0.14 -2.81 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0533 1.0509 +0.23 +3.01 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8213 0.8178 +0.43 +5.51 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 86.860 86.490 +0.43 +10.45 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.740 67.350 +0.58 +13.22 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 129.07 128.68 +0.30 +7.98 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2813 1.2836 -0.18 -2.38 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 王冠中;审校 艾茂林
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