〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收升,观望美联储稍晚公布利率决策

路透台北3月13日电---台币兑美元TWD=TP周二微幅收升3.4分,受益于台股大涨百点以及多数亚币收复上日跌幅,但市场等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)稍晚公布的利率决议,交投气氛谨慎.
汇银人士指出,外资在台股大幅买超,台北汇市中见外资汇入力道偏强,海外无本金交割远期(NDF)换汇点折幅加深.不过,进口商与油款的买盘陆续浮现,市场亦忌惮于央行出手调节,令台币推升力道不足,场上买卖力道交错.
"央行站在场边看,但威胁一直都在."一位外商银行外汇交易人士称.
交易商表示,受到进出口衰退影响,台湾汇市自3月以来交易量一直未能放大,台股亦稍嫌量能不足,缺乏上攻力道;另在国际市场上,对台币走势具指标意义的韩元也于关键价位1120元附近徘徊,使得台币要突破现有区间更是难上加难.
他们指出,由于市场普遍预期美联储将维持利率不变,先看有无经济复苏的相关声明及解读,以寻求市场新方向,预估明日台币交投落在29.45-29.55元间.
台湾股市周二收盘大涨1.31%,至8,031.51点;外资及陆资在台股大幅买超114.85亿台币,上交易日修正后为卖超2.14亿.[ID:nST0439874]
亚洲新兴货币周二多数上涨,受空头回补带动,而在日本央行宣布维持货币政策不变后,亚洲货币兑日圆曾短暂转跌.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
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PNDF
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美元/台币六个月期 -0.185/-0.160 -0.165/-0.145
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--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进