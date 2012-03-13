〔台湾货币市场〕短率持平,整体资金偏松(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 短率持平上日

* 短票利率也没变化

记者 高洁如

路透台北3月13日电---台湾银行间短期利率周二大致持平上日.今日央行存单到期量较小,央行稍稍扩大收受存单金额,不过整体而言,市场资金仍松,短率变化不大.

银行交易员表示,今日市场资金仍然相当充裕,央行虽稍稍调高了冲销的力道,但对整体市场尚起不了太大作用.资金仍然充裕.

"昨天总裁也说了,最近进来的是热钱...央行应该不会太积极的收(资金),它最讨厌热钱了."一大型银行人士称.

台湾央行总裁彭淮南周一表示,去年外资的热钱撤了,但今年初开始回来,现在仍在继续当中.[ID:nST0439246]

彭淮南也说,所有外资在台湾的短期投资户有6,000户,多数外资都有进场买股票,但事实上频繁交易进出的有20户.但这少数的频繁进出的外资,进出金额占所有外资比率达36%,也占银行间外汇交易量的比率达33%."外资进来未买股票的金额有1,700多亿,降到1,200亿比较健康,"彭淮南说.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.400%,上日收在0.399%;区间在0.299-0.70%,上日亦相同.

2-7天拆款利率在0.380-0.72%,上日在0.392-0.710%.

**短票利率大致持平**

短票方面,票券商指出,近期的股市的成交量似有回落,这让证券商的发票意愿降低.在票量不高之下,银行的买票量相当稀少,这也让短票利率变化不大.

今日银行间30天内短票利率主要成交的大区间在0.83-0.85%,上日集中在0.83-0.84%.

今日央行存单到期400亿台币,共发行1,396亿,存单发行余额增加996亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆5,628.5亿台币,接下来依序为周三5,207亿,周四1,841亿,及周五2,619亿.

拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为负106亿台币;累计超额准备为负469亿台币,加计前期1%的超额准备为392亿台币.

**RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率持平,今日市场变化不大,寿险、投信端余钱持续流入,亦有投信募集的新基金进场,整体市场资金供应无虞.

不过,资金调度人士表示,尽管场上资金供给颇为充裕,但投信等对利率态度颇为坚持,加上市场普遍预期央行月底理监事会议将维持利率不变,RP利率欲下不易.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.

台湾央行将于3月22日召开第一季的全体理监事会议.央行去年第四季时将重贴现率连续二季维持在1.875%不变.目前各方多认为央行今年仍将继续维持此利率水准,以免伤害经济复苏的力道.[(完)