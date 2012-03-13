〔东南亚股市〕多数收高,盘中走势震荡观望FED政策会议

路透曼谷3月13日电---东南亚股市周二多数上涨,盘中走势震荡,新加坡股市攀升至一周高点,由地产股领涨,因憧憬将连带受惠于中国提振消费需求的努力.
成交量普遍清淡,市场人士显然不愿进一步追价,等待周二稍后的美国联邦储备理事会(FED)政策决议.
新加坡海峡时报指数.FTSTI收高0.91%.印尼股市.JKSE收高0.53%,马来西亚股市.KLSE收跌0.05%,盘中曾小涨.1000GMT时,泰国股市.SETI上涨0.29%.
越南股市.VNI小升0.32%.菲律宾股市.PSI涨0.61%,成交量降至30日均量的三分之二.其他市场的成交值也类似的疲弱水准.
亚洲股市周二触及一周高位,在近期美国经济改善的迹象下守稳.0935GMT,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太股市指数.MIAPJ0000PUS上涨1.25%.
FED政策声明将受到密切关注,尤其是在上周强劲就业报告后.上周五公布的数据显示,美国2月非农就业岗位连续第三个月增加超过20万.
1008GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
新加坡 .FTSTI 2989.07 26.89 +0.91 +12.95 2646.35
马来西亚 .KLSE 1564.02 -0.73 -0.05 +2.17 1530.73
泰国 .SETI 1153.56 3.38 +0.29 +12.51 1025.32
印尼 .JKSE 4008.64 21.30 +0.53 +4.88 3821.99
菲律宾 .PSI 5005.75 30.58 +0.61 +14.50 4371.96
越南 .VNI 429.39 1.37 +0.32 +22.14 351.55
--------------------------------------------------------------
(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]