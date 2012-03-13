全球外汇市场3月14日主要消息

日本股市：日经指数收盘近持平，因日圆跌势暂歇抑制市场
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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3月13日(二)
2350 - 日本1-3月大型制造业景气判断指数(BSI)
3月14日(三)
0030 - 澳洲第四季住宅开工
0430 - 日本工业生产1月修正值
0930 - 英国2月请领失业金人数、1月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率及1月平均周薪
1000 - 欧元区1月工业生产
1000 - 欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)终值
1000 - 瑞士3月ZEW投资者信心指数
1100 - 美国3月9日当周抵押贷款指数
1200 - 欧洲央行执委普雷特在Euroclear Bank举办的担保品解决方案会议上发表闭幕演说
1230 - 美国第四季经常帐收支
1230 - 美国2月进出口物价
1300 - 挪威央行利率决议
1400 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克发表演说,主题为"社区银行业"
1425 - 德国央行副总裁劳滕施莱格将就新的欧洲监管架构发表演说
1540 - 瑞典央行总裁英韦斯将就经济情势及新的银行法规进行简报
1900 - 爱尔兰央行总裁霍诺汉发表演说
2015 - 白宫高级经济助理斯珀林在"360度经济高峰会:该如何整复美国经济"上发表演说
2350 - 日本资本流动数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 张荻
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东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 * 英镑兑欧元和美元走高 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘走软，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找有关升息步伐的线索；同时欧元仍因欧洲政治担忧而承压。 美联储周三稍晚将公布会议记录，可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.2%至113.45日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”东京大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待美联储会议记录，以了解是否有委员谈及
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。