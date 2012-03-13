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亚洲 | 2012年 3月 14日 星期三 06:58 BJT

全球外汇市场3月14日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月13日(二)

2350 - 日本1-3月大型制造业景气判断指数(BSI)

3月14日(三)

0030 - 澳洲第四季住宅开工

0430 - 日本工业生产1月修正值

0930 - 英国2月请领失业金人数、1月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率及1月平均周薪

1000 - 欧元区1月工业生产

1000 - 欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)终值

1000 - 瑞士3月ZEW投资者信心指数

1100 - 美国3月9日当周抵押贷款指数

1200 - 欧洲央行执委普雷特在Euroclear Bank举办的担保品解决方案会议上发表闭幕演说

1230 - 美国第四季经常帐收支

1230 - 美国2月进出口物价

1300 - 挪威央行利率决议

1400 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克发表演说,主题为"社区银行业"

1425 - 德国央行副总裁劳滕施莱格将就新的欧洲监管架构发表演说

1540 - 瑞典央行总裁英韦斯将就经济情势及新的银行法规进行简报

1900 - 爱尔兰央行总裁霍诺汉发表演说

2015 - 白宫高级经济助理斯珀林在"360度经济高峰会:该如何整复美国经济"上发表演说

2350 - 日本资本流动数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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