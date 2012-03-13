〔纽约汇市〕美元兑欧元和日圆上涨,因美联储对经济前景更乐观(更新版)

(新增文末表格)

* 美联储承认经济强势的迹象

* 美国经济前景增强,扶助美元表现

* 期权市场仍显示厌恶风险的迹象

* 美元兑日圆得到支持

路透纽约3月13日电---美元兑日圆周二触及11个月高位,兑欧元升至一个月高点,因美联储称经济前景温和好转,令投资者降低对未来刺激举措的预期.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二承认近期经济强势的迹象,并表示金融市场的紧张状况缓解,未提供进一步放宽货币政策可能性的线索.[FED-CMN]今日稍早公布的美国2月零售销售录得五个月来最大升幅,也支持了美联储声明的内容.

美国就业增长加速使一些分析师降低对美联储推出第三轮量化宽松政策(QE3)的预期.美联储推出新一轮QE将不利美元,因它等同印钞票,将美元的价值稀释.

"人们可能希望以美联储提及通胀来作为第三套量化宽松政策可能性降低的理由,"Brown Brothers Harriman驻纽约的汇市策略师Mark McCormick说,"但我淡化这一观点,因美联储称通胀是暂时的."

"因此,我认为欧元将下滑,美元将获得一些支撑,"他补充说.

欧元兑美元EUR=最新跌0.6%,至1.3072美元,此前低见1.3050美元,此为2月16日来最低.

"欧元仍有不确定因素,尽管美联储政策仍在宽松模式,较之美联储,其他主要央行对通胀的态度更为温和,"McCormick说.

美联储的政策立场同欧洲央行和日本央行更宽松的政策形成对比,后两家央行都在过去一个月宣布旨在提振经济成长和缓和银行融资问题的措施.

上周五,美国公布的2月非农就业岗位连续第三个月增幅超过20万.

美联储官员还是对经济成长仍迟滞的情况下,是否失业率能保持下滑不确定,许多分析师相信美联储将在今年稍后推出又一轮购买债券计划.

一交易商表示,继续在50日移动均线附近游走的欧元正试图从上周末向下突破的跌势中反弹,需要回到1.3210美元区域上方才能减少不利倾向.

美元表现出众也是对经济表现大相径庭的反映,美国经济逐渐拨云见日,而欧元区经济体要么已经处于衰退,要么真重返衰退.

**关注日本央行**

日本央行周二突然停止采取积极的宽松措施,令美元兑日圆下滑,在纽约汇市收复失地.一些投资人原本预计日本央行将重复上月意外的宽松之举.

美元兑日圆JPY=尾盘升0.8%,报82.98日圆,之前触及11个月高位83.08日圆,为去年4月20日来最高.

"投机商原本为日本央行会有更多宽松政策调整了仓位,迄今这些预期落空."BTM-UFJ驻伦敦汇市策略师Lee Hardman表示,"我们预计美元将全面跑赢,但兑日圆看来短线升势过度."

交易员表示,两年期美国公债较可比日本公债的收益率差扩大扶助支撑美元兑日圆.

外汇选择权市场的一些关键指标也仍显示厌恶风险在一定水准.

波动率曲线仍呈现正坡度,法国农业信贷银行(Credit Agricole)高级汇市选择权策略师Simon Smolltee写道,"所以在远月价格开始主动下滑前,我们仍未摆脱长期的厌恶风险."

Smollett还表示厌恶风险倾斜继续收窄,特别是美元兑亚洲货币.(完)

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3082 1.3153 -0.54 +1.06 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.86 82.26 +0.73 +7.69 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 108.43 108.25 +0.17 +8.91 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9231 0.9164 +0.73 -1.55 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5707 1.5636 +0.45 +1.11 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9882 0.9921 -0.39 -3.05 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0548 1.0509 +0.37 +3.16 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2074 1.2053 +0.17 -0.58 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8327 0.8410 -0.99 -0.02 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8229 0.8178 +0.62 +5.72 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.6944 5.6744 +0.35 -4.72 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4510 7.4670 -0.21 -3.71 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7685 6.7981 -0.44 -1.73 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8593 8.9458 -0.97 -0.61 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 母红/于春红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]