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亚洲 | 2012年 3月 14日 星期三 07:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月13日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 75.35 +0.66 +0.88 6203592

搜狐 (SOHU.O) 53.62 +4.01 +8.08 3858740

网易 (NTES.O) 55.00 +1.15 +2.14 619779

百度 (BIDU.O) 140.18 +2.38 +1.73 5054079

亚信科技 ASIA.O 13.85 +0.50 +3.75 263537

侨兴环球电话 XING.O 0.72 +0.01 +1.41 95408

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.87 +0.47 +3.26 1813288

联电 (UMC.N) 2.65 +0.07 +2.71 820685

日月光 (ASX.N) 4.94 +0.06 +1.23 213651

矽品精密 (SPIL.O) 5.89 +0.16 +2.79 456838

和信超媒体 (GIGM.O) 1.45 +0.02 +1.40 138996

友达 (AUO.N) 5.42 +0.14 +2.65 471874

中华电信 (CHT.N) 30.82 +0.26 +0.85 65798

台湾国际航电 (GRMN.O) 47.57 +0.51 +1.08 836844

香港

中国移动 (CHL.N) 56.08 +0.05 +0.09 251524

中国联通 (CHU.N) 18.03 +0.30 +1.69 275364

中国电信 (CHA.N) 58.55 +1.17 +2.04 34403

中芯国际 (SMI.N) 2.58 -0.01 -0.39 87919

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.93 +0.00 +0.00 190

(完)

--整理 张明钧

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