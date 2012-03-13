《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月13日

日本股市：日经指数收盘近持平，因日圆跌势暂歇抑制市场
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 75.35 +0.66 +0.88 6203592
搜狐 (SOHU.O) 53.62 +4.01 +8.08 3858740
网易 (NTES.O) 55.00 +1.15 +2.14 619779
百度 (BIDU.O) 140.18 +2.38 +1.73 5054079
亚信科技 ASIA.O 13.85 +0.50 +3.75 263537
侨兴环球电话 XING.O 0.72 +0.01 +1.41 95408
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.87 +0.47 +3.26 1813288
联电 (UMC.N) 2.65 +0.07 +2.71 820685
日月光 (ASX.N) 4.94 +0.06 +1.23 213651
矽品精密 (SPIL.O) 5.89 +0.16 +2.79 456838
和信超媒体 (GIGM.O) 1.45 +0.02 +1.40 138996
友达 (AUO.N) 5.42 +0.14 +2.65 471874
中华电信 (CHT.N) 30.82 +0.26 +0.85 65798
台湾国际航电 (GRMN.O) 47.57 +0.51 +1.08 836844
香港
中国移动 (CHL.N) 56.08 +0.05 +0.09 251524
中国联通 (CHU.N) 18.03 +0.30 +1.69 275364
中国电信 (CHA.N) 58.55 +1.17 +2.04 34403
中芯国际 (SMI.N) 2.58 -0.01 -0.39 87919
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.93 +0.00 +0.00 190
(完)
--整理 张明钧
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 * 英镑兑欧元和美元走高 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘走软，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找有关升息步伐的线索；同时欧元仍因欧洲政治担忧而承压。 美联储周三稍晚将公布会议记录，可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.2%至113.45日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”东京大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待美联储会议记录，以了解是否有委员谈及
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。