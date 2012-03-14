美国与加拿大经济指标预测--3月14日-3月21日****

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透3月14日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------3月12日当周-------------------------------
3月14日(三)
1100 美国抵押贷款指数 3月9日当周 -- 754.4
再融资指数 -- 4141.7
1230 美国经常帐收支(亿美元) 第四季 赤字1,142 赤字1,102.8
1230 美国出口物价 2月 +0.2% +0.2%
进口物价 +0.6% +0.3%
1230 加拿大产能利用率 第四季 81.5% 81.3%
3月15日(四)
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.5% +0.1%
(较上年同期) +3.4% +4.1%
扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.4%
(较上年同期) +2.9% +3.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月10日当周 35.6 36.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.5
续请失业金人数(万人) 3月3日当周 341 341.6
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 17.50 19.53
1300 美国整体资本流动(亿美元) 1月 -- 净流入871
外资购买美国公债(亿美元) -- 卖超166
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 12.0 10.2
3月16日(五)
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.2%
(较上年同期) +2.9% +2.9%
扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
1230 美国实质所得 2月 -0.2% 持平
1230 加拿大制造业销售 1月 +0.2% +0.6%
1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.4% 持平
产能利用率 78.8% 78.5%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 76.0 75.3
现况指数 84.0 83.0
预期指数 72.0 70.3
1430 美国ECRI一周领先指标 3月9日当周 -- --
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 -- +0.2%
-----------------------------------3月19日当周-------------------------------
3月19日(一)
1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 1月 -- +0.9%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房价指数 3月 29 29
3月20日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月17日当周 -- --
1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 69.5 69.9
建筑许可年率(万户) 69.5 68.2
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月17日当周 -- --
3月21日(三)
1100 美国抵押贷款指数 3月16日当周 -- --
再融资指数 -- --
1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 461 457
1230 加拿大领先指标(较上月) 2月 -- +0.7% (完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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