《全球主要国家债券发行预告》--3月14日-3月21日

路透3月14日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
3/14 意大利 增发12个月期BOT债券(只有参与过普通标售的,才有资格参与此次增发)
3/14 意大利 40-50亿欧元 票息2.5%的2015年3月1日到期BTP债券
3/14 意大利 5-10亿欧元 票息4.25%的2019年9月1日到期BTP债券
3/14 1700 美国 30年期公债
3/14 0120 日本 三个月期贴现国库券
3/15 英国 20亿英镑 票息4.50%的2042年到期公债
3/15 法国 75-85亿欧元 2014年4月25日到期的两年期OAT债券,票息4.0%
2014年10月25日到期的两年期OAT债券,票息4.0%
2016年2月25日到期的四年期BTAN债券,票息2.25%
2017年2月25日到期的五年期BTAN债券,票息1.75%
3/15 法国 12-17亿欧元 2019年7月25日到期的七年期OATei债券,票息1.30%
2022年7月25日到期的10年期OATei债券,票息1.10%
2027年7月25日到期的15年期OATei债券,票息1.85%
3/15 西班牙 25-35亿欧元 2016年4月30日到期的债券,票息3.25%
2015年1月31日到期的Obligacion债券,票息4.40%
2018年7月30日到期的Obligacion债券,票息4.20%
3/15 0120 日本 一年期贴现债券
3/15 0130 日本 20年期公债
3/16 英国 国库券
3/19 法国 BTF债券
3/19 1530 美国 13及26周期国库券
3/19 0120 日本 约两个月期贴现国库券
3/19 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第一日)
3/20 西班牙 12个月和18个月期国库券
3/20 1530 美国 四周期国库券
3/20 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第二日)
3/20 1000 希腊 13周期国库券
3/21 1030 葡萄牙 7.5-10亿欧元 2012年7月20日到期的四个月期国库券
2012年9月21日到期的六个月期国库券
3/21 加拿大 30年期公债
3/21 0700 德国 50亿欧元 2014年3月14日到期的两年期Schatz债券,票息0.25%
3/21 0120 日本 三个月贴现国库券
3/21 意大利 2016年3月26日到期的BTP债券(第三日)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 杜明霞
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]