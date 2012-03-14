〔欧元区经济〕欧盟及西班牙就赤字目标达成妥协,双方均保住颜面

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透马德里3月13日电---欧盟周二坚持西班牙遵守较严格的财政目标,使其新预算纪律的信用得以确保,但同时也给该国一些空间对抗经济衰退.
欧元区财长们的一项协议将要求西班牙实施多年减支,同时藉此传递讯息给投资人:西班牙正力图确保不会步上希腊金融崩溃的后尘.
西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)则赢得较宽松的2012年赤字目标.此前他片面宣布西班牙无法达成先前的目标,令欧盟执委会为之恼怒,也危及约束成员国控制预算的新财政协定.
拉霍伊原先为今年设想的预算目标较宽松,赤字相当于国内生产总值(GDP)之比为5.8%,比前任首相所同意的目标4.4%还要高.
欧元集团同意将目标改为5.3%,且双方均同意在2013年坚守欧盟的赤字上限3%.
"欧盟承认西班牙情况已经和先前社会党执政时所说的不同...他们愿意再次协商,显示其对现在的政府有信心,"西班牙外长Jose Manuel Garcia-Margallo说.
拉霍伊必须在未来两年节省约600亿欧元预算,才能在明年实现3%的赤字目标,但这恐怕很难,因为西班牙四年来经济几乎没有成长,现在更被视为陷入衰退.
西班牙政府预期今年经济将萎缩1.7%,而分析师多认为其在2013年要出现成长仍有困难.
有些分析师认为,即使西班牙有了这些新的回旋余地,也很难达成欧盟执委会的严苛预算纪律要求,而且可能适得其反.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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