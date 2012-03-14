〔美国政经〕CBO报告预估,展延薪资减税措施将增加政府赤字

路透华盛顿3月13日电---美国非党派组织国会预算办公室(CBO)周二表示,今年的美国预算赤字将较其1月预估增加920亿美元,因国会延长薪资减税期限,但却未在任何地方减少开支.

CBO目前预估,按照现行法律,美国2012年财年赤字料为1.171万亿(兆)美元.此前CBO的预估9月30日止财年赤字为1.079万亿.

此一赤字预估增幅和该减税措施所需的1,000亿美元相符,共和党及民主党均因此面临更大的短期财政坑洞,而他们正思考这项前总统布希(George W. Bush)开始的减税措施届期失效时该如何因应.

"联邦预算的基本题材并未改变--虽然赤字开始减少,但从历史标准来看,赤字仍然非常庞大,"CBO报告称.

"赤字减少的程度及下滑的速度有部分要取决于经济在未来几年的表现.但是,更大的关键可能在于国会所选择的财政政策,他们面临税务及预算政策重大改变,而根据现行法律,这些改变预定明年生效."

起初的预估是假设这项减税措施会在12月31日如期结束,估计可在接下来的10年内减少累计赤字1,860亿美元.(完)