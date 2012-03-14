〔台湾个股〕友达称将针对美国官司逐季提列准备金

路透台北3月14日电---台湾面板大厂友达(2409.TW)周三表示,针对美国司法部的操控LCD价格官司,将逐季提列准备金.

美国旧金山一联邦法稍早宣院判定友达与其他液晶显示器(LCD)面板制造商共谋操纵价格的罪名成立.二名主管认定有罪,二名无罪,另一高管宣告无效审判.[ID:nST0440090]

友达已表示有意上诉.美国地区法官Susan Illston在听取新的审讯动议后,将对两名高管宣判,对公司处以罚款.

友达开低0.63%后,本地时间10:24时,下跌0.95%,报15.70台币,稍早一度触及15.45低点.(完)

参看友达相关新闻,请点选[2409.TW-CMN]