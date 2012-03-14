〔台湾个股〕友达称将针对美国官司逐季提列准备金

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透台北3月14日电---台湾面板大厂友达(2409.TW)周三表示,针对美国司法部的操控LCD价格官司,将逐季提列准备金.
美国旧金山一联邦法稍早宣院判定友达与其他液晶显示器(LCD)面板制造商共谋操纵价格的罪名成立.二名主管认定有罪,二名无罪,另一高管宣告无效审判.[ID:nST0440090]
友达已表示有意上诉.美国地区法官Susan Illston在听取新的审讯动议后,将对两名高管宣判,对公司处以罚款.
友达开低0.63%后,本地时间10:24时,下跌0.95%,报15.70台币,稍早一度触及15.45低点.(完)
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--记者 詹颖颐;撰写 张雅菁;审校 杨淑祯
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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