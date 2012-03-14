《热点透视》对西班牙2012年减赤目标讨价还价,实为搞错重点

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg Bravo; 编译 蔡美珍

路透马德里3月13日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)的强硬态度奏效了--至少是部分奏效.拉霍伊片面修改西班牙2012年预算赤字目标后,欧元区成员国财长同意给他一些弹性空间--只要西班牙维持明年赤字/GDP比例降至3%的目标.这个折衷妥协让双方都暂时保住面子.

拉霍伊先前宣布,西班牙2012年赤字比例将达5.8%,高于原定目标的4.4%,在欧洲引起轩然大波.拉霍伊的立场是有道理的:新上台的保守党政府接下的烂摊子是2011年赤字比例8.5%--比目标高出2.5个百分点.此外,经济环境也变得更糟.在此同时,西班牙政府还在设法降低结构性赤字,先前协议的是一年减少1.5个百分点,而2011年已经达标失败.问题就在于实现承诺,而拉霍伊很直接了当地说了,这是由"主权国家作的决定".

新的5.3%赤字比例目标看起来并非经过精确计算.根据这个数字,除了政府原定的350亿欧元减赤措施,包括12月底宣布的150亿欧元措施,西班牙还必须另外设法省下或加税50亿欧元.

不过对2012年赤字目标讨价还价却是搞错重点.今年预算案--要到3月底前才会拟出--只是步入2013年的踏脚石.西班牙仍然坚持力守明年赤字比例目标3%的承诺--这看来很困难.经济分析师预估西班牙GDP下滑1.7%,而2013年几乎看不到会有任何成长.此外,利息及年金给付正以每年约50亿欧元的速度增加.

要达到预计数字目标,西班牙在许多措施上将面临政治恶斗,像是公营企业裁员,或是削减教育及医疗等基本社会福利.这些都是地方政府的责任.调高加值税看来势难避免.至少新政府在国会拥有绝对多数地位,也因此握有推动痛苦决定的民意授权.安达卢西亚地区即将进行选举,当地数十年来都由社会党主导,若保守党胜选,将为拉霍伊声势助威.拉霍伊绝对会需要的.(完)