《热点透视》花旗集团已经到了该将美邦股权出售给摩根士丹利的时候

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撰稿 Antony Currie 编译 张明钧

路透纽约3月13日电---已经到了摩根士丹利(MS.N)与花旗集团(C.N)终止合管股票经纪合资事业的时候.摩根士丹利本周料将获得美国联邦储备理事会(FED,美联储)的首肯,增持摩根士丹利美邦(Morgan Stanley Smith Barney)的14%股权,使其成为美国最大的财富管理公司.另外也有诸多理由支持摩根士丹利与花旗加速分道扬镳的程序.

根据瑞士信贷估算,若全资持有这家合资企业,摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)可望将其下财富管理事业的获利贡献度从21%拉高至30%.提高波动性较小且资本密集度较低的事业比重,亦可望提高摩根士丹利的股价.

在这起可以回溯至2009年的合资交易中,花旗集团执行长潘迪特很显然地居于下风.花旗以11亿美元的并购成本提高其持股.但合并后的摩根士丹利美邦表现不如预期.该公司去年税前利润率仅10%,仅戈尔曼当年预期的一半,这可以归咎于市况欠佳及整合速度迟缓.

当年这笔合资交易事业交易规模达220亿美元,多位分析师目前估计摩根士丹利美邦的估值已经下滑多达三分之一,他们并认为摩根士丹利已经相应减计其持股估值.花旗集团帐上持股估值为100亿美元,近期已减计10亿美元.这意味着两家公司对于价格看法的差距恐多达30亿美元.

这可能导致花旗不愿在这个时候出售全数持股.但若以低于帐上估值的价格出售14%股权给摩根士丹利,将导致花旗减计手中剩余持股的估值.更有甚者,巴塞尔III规定银行业者必须拨备和股权投资估值一致的资本.因此就算花旗今年全数出售手中49%股权会蒙受损失,但此举可以释出100亿美元资金,可以用在其他地方,或者是将之返还股东.

这样的代价或许足以抵消其错过摩根士丹利美邦咸鱼翻身的益处.若觉得这样还不够,一个可能的做法是设计一个简易保障机制,在摩根士丹利美邦获利回升时,保证花旗仍可分一杯羹.假设美联储也同意,这将让双方能够优雅地脱离一个尴尬的处境.

相关背景新闻:

--摩根士丹利希望当局批准其将与花旗集团合资的财富管理部门股权从51%提高至65%;根据摩根士丹利及花旗在2009年敲定的协议,这是2014年之前将这家财富管理公司所有权三阶段转移给摩根士丹利的第一阶段.摩根士丹利可以在5月31日以后提出正式要约.

--花旗对此一合资事业49%持股的估值为100亿美元,较上年降10亿美元.摩根士丹利并未提出其对此事业的公允估值,但分析师估计摩根士丹利认定的估值要低于花旗.

--若双方不能就股权出售价格达成协议,且两方对股权估值看法差距超过10%,则将会有一独立评断机构介入设定公允估值;若两方估值看法差距不到10%,则公允估值为两方估值的平均.(完)