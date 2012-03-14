〔台湾热股〕友达跌幅扩大逾5%,美国官司将提上诉并逐季提列费用(更新版)

(新增分析师及公司方更多评论及股价表现)
路透台北3月14日电---台湾面板大厂友达(2409.TW)遭美国指控操纵价格官司败诉,股价微幅开低后盘中跌幅一度逾5%.友达表示有意上诉,且将逐季提列官司费用.
美国旧金山一联邦法周二宣院判定友达与其他液晶显示器(LCD)面板制造商共谋操纵价格的罪名成立.此外针对五位被告主管,认定现任副董事长陈炫彬及当时高层主管熊晖有罪,但对前执行长陈来助与李灿荣判无罪,对梁兆龙宣告无效审判.[ID:nST0440090]
友达则表示,法院于未来数月内将会对友达判处罚金.该公司有意对陪审团决定及任何罚金的裁决提出上诉.美国司法部在声明中指出,友达面临最高10亿美元的罚金.
本地时间11:18,友达下挫4.73%,报15.10台币,低位在14.95台币,落后大盘.TWII的上扬1.12%.目前由熊晖担任总经理的佳世达(2352.TW)则大跌3.56%,陈炫彬担任董事长的威力盟3080.TW则跌0.45%.
友达开盘微跌0.63%,之后跌幅已扩大至5%以上.凯基证券分析师高天庆表示,预估罚金可能至少150亿台币,跟友达已经提列的金额差距大概在100亿台币以内,而以友达目前可动拨的资金约1,200亿台币,不会有周转问题.
"(对于股价)在昨天的判决出来后市场上已经心里有底,但最终利空出尽还是要等罚金金额宣布,但到时候应该也是很快就反应完."他称.
友达财务长杨本豫今日在记者会上表示,针对美国官司将逐季提列费用.但他不愿透露目前已提列准备金金额总数.
友达在2011年第四季时针对与美国司法部官司提列了约31亿台币官司费用;此外在2009年第四季也就包括美国及欧盟的托拉斯讼诉,提列近百亿台币,约3亿美元的支出.(完)
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--记者 张雅菁/詹颖颐;审校 杨淑祯