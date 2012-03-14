〔两岸经贸〕中国将加快两岸在ECFA的后续谈判及金融合作(更新版)

(新增相关背景及专家看法)

* 中国将加快与台湾在ECFA的后续谈判--温家宝

* 两岸银行结算体系合作,鼓励双边银行参股--温家宝

* 台湾学者认为实质开放可能要等换届之后

路透北京/台北3月14日电---中国总理温家宝表示,在本届政府的最后一年要加快与台湾在两岸经济合作架构协议(ECFA)的后续谈判.而两岸的金融合作会有进一步的发展,包括推进银行结算体系的合作,并鼓励双边银行相互参股.

温家宝周三在中国"两会"闭幕后举行的中外记者会上回应了记者的提问.温家宝回应了台湾本地金融业者要求两岸开放的声音,包括了两岸银行相互参股的限制,货币清算机制的建立等等.

惟台湾的学者认为,两岸之间经贸、投资抑或文化上的相互开放和交流是必然要走的路,但中国权力核心正处在交接班底的阶段,具有实质意义的开放,时间上可能还要等一等.

"中国的高层要换届了,温家宝在换届之前讲一些感性和期待的话很可以理解.两岸未来开放的方向是一定的,不过时间点要新届的政府来决定,"台湾经济研究院副院长龚明鑫说.

两岸ECFA后续谈判方面,台湾与中国目前正就早期收获清单以外的数千项货品贸易降税时程协商,也同时就包括金融在内的服务贸易以及争端解决协议等洽谈.台湾方面希望两年内完成ECFA货品贸易谈判.

此次温家宝是以他做为中国总理的最后一次两会记者会.他说,"我已经连续10年在这个场合谈台湾问题了,每一次心情都很不平静."

温家宝说,两岸的金融合作会有进一步的发展,包括推进银行结算体系的合作,鼓励双边银行相互参股,为支持经贸合作发挥金融的作用.对于台资在大陆的企业,给予特别的关心,创造条件帮助他们转型升级、扩大内销市场.

同时,在加强两岸经贸交往当中要特别要照顾台湾中小企业、特色产业和基层群众的利益,尤其是中南部群众的利益.

龚明鑫则认为,两岸金融开放的部分涉及问题更为复杂,金融的开放也没有时间上的压力,因此进度上可能会更慢一些.

本周初台湾央行总裁彭淮南表示,台湾央行自2010年起多次和中国人民银行密切联系接触,希望签署货币清算协议.不过,此事事涉敏感,且需要对方的高层才能决定,这是两方要达成协议才能够签订,问题比较特殊.

"央行会尽一切最大努力加速把货清签订出来...希望是in the near future(最近的将来),"彭淮南说.

台湾本地媒体工商时报周三引述中国大陆全国政协经济委员会副主任、银监会前任主席刘明康表示"(签订货币清算)当然是愈快愈好,我希望明天就好."

根据海基会与海协会在2009年4月26日签署的"海峡两岸金融合作协议",在货币管理项目之下,已将现金的兑换和供应,列入开展合作的议题,并将逐步建立两岸货币清算机制.而目前台湾的18家台资银行的香港分行已与中银香港签署协议并开办人民币业务.(完)

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