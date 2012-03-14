《综述》台湾友达在美垄断官司败诉,何时能否极泰来?

* 友达与美国司法部官司败诉,将提出上诉

* 罚金尚未宣布,最高可达10亿美元

* 分析师对于友达何时转亏为盈看法两极

* 友达盘中一度下挫逾5%

记者 张雅菁

路透台北3月14日电---美国司法部指控亚洲多家液晶面板厂操纵价格官司中,唯一不认罪的台湾面板大厂友达(2409.TW)一如市场预期还是遭陪审团判决有罪.面对尚未宣布的罚金金额最高可达10亿美元,以及产业触底迹象未明朗,友达最坏的情况真得已过了吗?

美国旧金山一联邦法周二宣院判定友达与其他液晶显示器(LCD)面板制造商共谋操纵价格的罪名成立.此外针对五位被告主管,认定现任副董事长陈炫彬及当时高层主管熊晖有罪,但对前执行长陈来助与李灿荣判无罪,对梁兆龙宣告无效审判.[ID:nST0440090]

友达表示,法院于未来数月内将会对友达判处罚金.该公司有意对陪审团决定及任何罚金的裁决提出上诉,而这耗时至少一年以上.美国司法部在声明中指出,友达面临最高10亿美元的罚金.

友达财务长杨本豫表示,已提诉讼准备金并不是单一就美国司法部此案所提,而且考量接下来诉讼权益,友达不方便提供已提列金额,但至去年底都做到适当提拨.未来每一季还是会依官司进度做适当提拨.

"最终罚金金额还要法院就友达在美国的市场规模做出裁量,可能需要几个月时间...,很难说在什么时间点做多少的提拨,"杨本豫称.

瑞银证券研究报告指出,目前市场上对于罚金的预估分歧,在1-10亿美元之谱,友达表示已提列相关准备金,不过,粗估1-10亿美元罚金可能减损今年每股获利(EPS)1.7-3.4台币.

凯基证券分析师高天庆则认为,预估罚金可能至少150亿台币,但不会达到10亿美元,而跟友达已经提列的金额差距大概在100亿台币以内,而以友达目前可动拨的资金约1,200亿台币,不会有周转问题.

友达在2011年第四季针对与美国司法部官司提列了约31亿台币官司费用;此外在2009年第四季也就包括美国及欧盟的托拉斯讼诉,提列近百亿台币,约3亿美元的支出.

这起美国司法部指控多家台湾、韩国及日本薄膜电晶体液晶显示器(TFT-LCD)制造商在1999-2000年间召开60次的"水晶会议",密室讨论操控面板价格的官司,包括台湾奇美(3481.TW)等厂商均已认罪并有高层在美国入狱服刑.

韩国LG电子(066570.KS)在2008年付出4亿美金,面板龙头三星电子(005930.KS)则因转作污点证人而免遭起诉.

**何时转亏为盈?**

市场悲观派认为,一旦罚金金额高于预期且已提列金额不足,这对已经连续五季亏损累计达727.86亿台币的友达来说,将是另一沉重负担;此外,在这面板产业触底前景仍不明朗之际,与资本相对丰厚的韩国两大家厂在技术研发等方面的距离,恐怕也将愈拉愈远.

野村证券便认为,友达在下半年可能必须认列更多诉讼准备金,而若最终仍败诉,可能须面临一次性大笔亏损.

"尽管基本面有所改善,我们相信诉讼准备金的增加,将扩大友达下半年的亏损."野村研究报告称,维持友达"中性"评等不变,目标价16.6台币.

不过,乐观派的高天庆则是认为现在是买进友达的好时机.他认为,第一季已见玻璃基板等成本有所调降,而面板报价已连续四个月止跌,友达有机会在第三季转亏为盈.

"(对于股价)在昨天的判决出来后市场上已经心里有底,但最终利空出尽还是要等罚金金额宣布,但到时候应该也是很快就反应完."他对友达目标价为23台币.

友达今日开低走低,终场收挫3.15%,报15.35台币,日低在14.95台币,落后大盘.TWII收扬1.17%.目前由熊晖担任总经理的佳世达(2352.TW)则大跌2.8%,陈炫彬担任董事长的威力盟3080.TW则跌2.55%.

友达针对判决结果发布的声明指出,好几位曾参与水晶会议而配合美国司法部作证的证人于审理作证表示本身并无议价授权,甚至根本没有与竞争对手达成价格协议.此外,友达在2001年至2006年间的订价持续地低于所谓的"水晶会议价格",证明友达未参与联合订价协议.

为了因应多位被告主管在2010年8月遭美国联邦法官下令禁止离境,友达已在今年初进行组织异动,原执行长陈来助专任太阳能事业本部总经理,由执行副总彭双浪升任执行长.

友达2月在业绩说明会表示,随着市场需求可望回温,公司内部调整等不确定性一一消除后,最坏情况已过,今年营运可望逐季好转;而该公司正积极导入高附加价值的面板,以摆脱一般产品化的价格厮杀.[ID:nST0505283]

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