〔台湾债市〕101/5殖利率第二日收高,因美债殖利率弹逾中期区间上缘

路透台北3月14日电---台湾10年公债101/5殖利率周三第二日收高,因受美国指标10年期公债US10YT=RR殖利率突破2.10%中期区间上限,且台股持续扬升的打击.不过同年券100/9殖利率仍守稳1.28-1.29%,令101/5的殖利率弹幅受限.

昨晚美国联邦储备理事会(FED)承认近期经济走强,令原本看升台币,停泊在债市的部分外资先行获利出场.五年券101/1即在外商银行抛售下,殖利率向1.0%关卡挺进.不过也因本地银行逢高承接同年券100/6而压抑了弹幅.交易商认为,将持续观察今晚美债表现,由于101/5殖利率已弹破1.265%的得标利率,明日区间将看在1.265-1.28%.

"美国大概不会有QE3了,今天的走势让101/5得标的人都被套住."一证券商交易主管称.

另一证券商交易主管则表示,由于大型金融机构仍守稳100/9,使得指标券101/5被牵制."接下来要观察他们会不会向后退一点,否则还是不会有行情."

美联储周二称经济"温和扩张",保持1月声明中的措辞不变,且表示成长仍面临重大的下档风险.决策者指出,就业市场改善,但失业率仍然高企,重申将在至少2014年底前保持近零利率的预期.[ID:nSB8522926]

上述声明令美国指标10年期公债价格US10YT=RR跌27/32,收益率报2.13%,此为去年12月初以来最高,且高于周一尾盘的2.03%.10年期公债收益率可能录得自2月3日来的单日最大升幅,且升穿了过去几个月来一直占据主导地位的交投区间.

台湾股市周三收高1.17%,加权股价指数.TWII上涨93.75点至8,125.26点,今日开盘上升1.26%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +1.22 0.9722 0.9630-0.9722 4.5

10 101/5 A01105=TWO +1.67 1.2790 1.2722-1.2793 463.5

交易商指出,昨晚10年期美债殖利率弹破了1.90-2.10%的中期盘整区间,等于对外昭告,债市的多头气势正在转弱,短线若回不去区间之内,台债承受的压力只会渐渐加大.

不过台债也有内部的因素要留意,就是银行端的资金泛滥情况,是否迫使他们冒着利率风险承接筹码,使得殖利率无法反映基本面的变化.

"就看大型金融机构还要不要守,...券商做空若无法推升殖利率,最后还是得反手抓回来."一外商银行交易员说.

此外,虽然公债受美债影响偏弱,不过今日进行投标的台电公司债,似乎没有受到影响.两位证券商承销人员表示,客户下标的利率仍没有脱离先前询价区间,10年券的利率在1.50-1.55%、七年在1.35-1.40%、五年券则在1.20-1.25%.

"还是有基本的补券与去化资金需求."一承销员说.

台湾最大公司债发行单位--台湾电力公司今日招标五、七年及10年无担保公司债,金额计划110亿台币,结果料将在周五前公布.该公司债发行利率是市场主要参考指标,也会影响公债走势.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2790

5 101/1 A01101=TWO 0.9722

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)