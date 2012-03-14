〔路透基点〕台湾昭安国际五年期再融资案提高至24亿台币--RLPC

路透香港3月14日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话报导,纺织贸易及物流公司--昭安国际股份有限公司五年期再融资规模,已由20亿台币提高至24亿台币.

10家银行参贷,包括委托主办行兼额度分配行第一银行和玉山银行,分别承贷6亿台币及5亿台币.第一银行是额度代理行,玉山银行是文件代理行.

彰化银行承贷3亿台币,亦为委托主办行.

台湾土地银行及兆丰国际商银各承贷2亿台币,台湾银行及华南银行各承贷1.50亿台币.

万泰银行、新光银行及合作金库各承贷1亿台币.

该融资案由借款方的董事长、董事和总经理提供担保.这笔贷款包括A批次13亿台币定期贷款,以及B批次11亿台币循环信用贷款.A批次贷款由土地、工厂和机械设备做抵押.

利率为在三个月邮政储金利率基础上加码,视借款人的债务比率而定,具体规定如下:

若借款人债务比率在180%以上,A和B批的利率分别加码100个基点和110个基点.

若借款人债务比率为151-180%,A和B批的利率分别加码85个基点和95个基点.

若借款人债务比率为131-150%,A和B批的利率分别加码74个基点和85个基点,起始利率分别为加码74个基点和85个基点.

若借款人债务比率为130%或更低,A和B批的利率分别加码65个基点和75个基点.

银行获邀以下面三个层次参贷:

承诺出资3亿台币或更多者获得委托主办行头衔及15个基点的先付费用.

承诺出资2-2.99亿台币者获得共同主办行头衔及10个基点费用.

承诺出资1-1.99亿台币者获得5个基点的费用.

若A笔资金支取比例低于80%,或者B笔资金支取比例低于30%,将支付15个基点的承诺费用.

A笔融资分20期以每季度非等额方式偿还,第1-8期各偿还2%,第9-16期各偿还3%,第17-19期各偿还5%,第20期偿还45%,平均贷款期限为3.605年.

财务协议包括流动比率最低为一倍,最大债务比率为1.8倍,最低利息覆盖比率为两倍.

这笔融资将用于补充运营资本,并为18亿台币的五年期贷款提供再融资.这笔贷款为2007年9月所借,A和B两个批次分别为12亿台币的定期贷款和6亿台币的循环信贷.定期贷款利率为较邮政储金利率加码135个基点,包含全部费用约为136.82个基点,循环信贷利率为加码115个基点,包含全部费用为116.4个基点.(完)