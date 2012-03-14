〔台湾央行〕共发行4,769.5亿台币存单,发行余额减少437.5亿

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北3月14日电---台湾央行周三公布,今日共发行4,769.5亿台币存单,相较存单到期金额5,207亿,存单发行余额减少437.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期4,405亿台币,利率为0.87%;91天期278亿台币,利率为0.93%;182天期86.5亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行1,396亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,061.4亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正后周二当日超额准备为负64亿台币,累计超额准备为负442亿台币,加计前期1%的超额准备为419亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选