〔台湾汇市〕台币/美元微幅收跌,美国政策宽松预期减退抵消台股利好

路透台北3月14日电---台币兑美元TWD=TP周三微幅收跌3.2分,台股上扬的利好被国际美元走强所抵消,因美联储(FED)称经济将温和成长,令市场对其推出更多宽松举措的预期减弱.
汇银人士指出,今日台股大涨带动外资汇入,不过汇价逢低时,进口商和部份外银回补美元力道颇强,限制台币涨势,多数时间呈现窄幅整理;尾盘央行例行进场调节,助贬台币约4-5分.
"29.5元不容易下去(跌破),外资回补力道蛮强,NDF(海外无本金交割远期外汇)下午也变成溢价."一位本地银行交易人士称.收盘时,美元/台币NDF的一周期换汇点落在0.005/0.015.
交易商并称,中国总理温家宝的言论暗示人民币未来并非只升不跌,加上此前中国下调经济成长率,均为亚币走势布上一层阴影.
不过,他们也表示,台股走势偏强且外资已连续两日大幅买超,未来能否鼓舞台币走扬仍有待观察,加上出口商逢高有抛汇需求,可望给予台币短暂支撑,明日交投先看29.50-29.60元.
中国全国人大会议今日闭幕.总理温家宝随后在记者会上表示,人民币汇率有可能已经接近均衡水平,中国将继续加大汇改力度,特别是较大幅度地实现汇率双向波动.[ID:nSB1431220]
台湾股市周三收盘上扬1.17%,至8,125.26点;外资及陆资在台股扩大买超152.01亿台币,已连续两日买超,上交易日为买超114.85亿.[ID:nST0440366]
新兴亚洲货币周三多数下跌,因美联储并未给出进一步政策宽松的讯号.马来西亚马币(林吉特)MYR=试图突破支撑,但强劲股市给亚洲货币提供了支撑.[EMRG/SGCN]
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--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红