〔专栏节选〕温家宝弃守"保八",对全球经济投下震撼弹--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月15日出版的当期「老谢开讲」专栏)

中国国务院总理温家宝在「两会」「政府工作报告」，打破过去七年来一贯保持经济成长「保八」的目标，将经济成长目标值定为七．五％，这是温家宝任期最后一年的「毕业报告」，中国正式弃守「保八」，对全球经济投下了一颗震撼弹。本来受到资金行情激励的全球股市，也都在中国经济调降目标值后暂时打住。

温家宝总理的这个重大宣示，之所以会引来全球那么大的震惊，代表了多重意涵。一是中国作为全世界的工厂，保持了三十年的快速成长终于减速。从一九七八年邓小平改革开放，中国是全世界经济成长最快速的国家，ＧＤＰ（国内生产毛额）成长平均高达九．九％，中国的经济规模不但超法、英赶日，很快成为世界第二大经济体。

中国除了成为世界第二大经济体外，全世界十大银行，中国有三家进榜，《富比世》公布全球企业五百大排名，中国企业进榜已达六十一家；中国的公路总长仅次于美国，排名世界第二；中国也是全球最大汽车销售国，还有全球最长的跨海大桥，中国有三条，全球十大货柜码头，中国就占了六个。

除了这些硬体建设，中国对原物料的消费成长更是惊人。统计从二ＯＯＯ到一Ｏ年的十一年之间，中国进口的铁矿石成长四十二．五倍，让欧洲、澳洲与巴西的三大铁矿石公司赚翻。中国的煤进口成长二四八倍，铜成长十六．五倍。而中国本身生产的铝，成长四四一．八％，水泥成长二一九．五％，钢铁成长三九六％。中国作为世界工厂，铁矿的消耗从一四．四％成长到六一．五％，煤从Ｏ．三％到一四．五％，石油的消耗占全球从六．三％到一Ｏ．六％，大豆的消费则从二二．八％到五八．五％。

中国在原物料的消耗足可撼动全世界，如今温家宝宣示中国不再保八，陶冬博士率先表示，「原物料的超级循环game over」，中国仍然会是最大原物料进口国，但是大成长已成过去，作为工业生产的原物料如铜、镍、铅、锌未来恐大涨不易。例如，镍价在Ｏ七年天价达五一八ＯＯ美元，如今是一九二六Ｏ美元；铅价最高达三三八九美元，如今是二一三八美元；铜价最高是一Ｏ八九一美元，如今是八四四五美元，原物料大周期结束。

中国作为世界工厂，对水泥、铁矿石等大宗物资需求，表现在波罗的海（ＢＤＩ）散装货轮运价上面，ＢＤＩ指数在Ｏ八年最高涨到一一七九三点。金融海啸后，一度大跌到六六三点，最近半年来又从二一七三点跌到六四七点。散装航运业的大景气已成过往云烟。同时，中国公共建设大力投资的水泥、钢铁、玻璃等产业暴利的甜蜜周期也正式过去。

中国放弃保八，也代表了中国高速成长周期过去，过去三十年来，中国就像一个跑百米的大巨人，经济高速扩张，就像百米短跑跑了三十年，如今跑累了，总要喘一口气，中国的经济调整周期正式开始。中国经济休息，对整个亚洲的经济情势会产生十分巨大的变化。

假如说中国是个跑百米三十年的巨人，那么日本很像是龟兔赛跑的乌龟，从一九九Ｏ年资产泡沫化后休养生息二十多年，如今终于从谷底见到曙光。过去二十年来，日本股市从来没有跑赢过中国深圳、上海Ａ、Ｂ股，但今年起，日经指数从八三一五点涨到万点，日经指数涨幅逾二Ｏ％，日本股市从未出现过凌厉的涨势，这一回有如脱胎换骨的狡兔，原因之一是日圆兑美元近期从七十六．Ｏ三急贬到八十二．六三。日圆难得一见的大贬值，让日本企业有如久旱逢甘霖一般，突然出现了活力。

**东协四国与中国互换角色**

最近日本大企业如夏普、松下、索尼都宣布巨额亏损，但是股价不跌反涨，而像丰田、本田、优衣库、FANUC、KYCERA（京瓷美达）、佳能等以外销出口为主的企业，也受到日圆贬值刺激，股价都快速上扬。

上一期我在《日本的危与机》中，看到日本很多契机，不过还有一个重大的转捩点不得不提。中国经济快速成长三十年，现在需要换档，就在中国调整结构的这一刻，东协国家纷纷崛起。从去年以来，东协市场表现强劲有力，除了泰国股市外，菲律宾、印尼、马来西亚股市都频创历史新高点，其中菲律宾股市从金融海啸后的一六八四．七五点涨到五Ｏ三九．二九点，最令人刮目相看。

东协四国再起，正好与中国经济调整互换角色。九四年中国在总理朱熔基执政的时代，宣布将人民币改采浮动汇率，人民币兑美元从五．七六元急贬到八．三元，人民币大贬值，创造了中国极具竞争力的环境，让九Ｏ年代原本在东协投资的热钱瞬间转向，那个时候，台湾正由李登辉总统大力推动南进政策，但毫无招架之力。

从九四年开始，资金从东协转向中国，热钱快速外流，终于酿成九七年的亚洲金融风暴，东协国家汇市大贬，股市大跌。泰国股市从九四年的一七八九点跌到九七年的二Ｏ四点，泰铢从二十二．二元兑一美元急贬到五十六．四五元。马来西亚币从二．四二九五元贬到四．八八五元，后来首相马哈地宣布马币以三．八元钉紧一美元，才脱离险境。

九七年的亚洲金融风暴，其实远因是人民币九四年的贬值而起，但是中国经济发展基期低，汇率极具优势，工资又便宜，招商又极具效率，完全替代东协国家原来的角色。这次中国宣布放弃保八，是东协再起的一个重大转折讯号，源头有二。一是人民币贬到八．二七七元又回升到目前六．三元左右，人民币又慢慢升回九四年大贬前的价位，对东协国家压力已大大减轻；二是中国的工资连续调升，九Ｏ年代，深圳、东莞等生产基地，工资从三四百元人民币起跳，如今已跑到三四千元人民币，这比起很多东协国家，工资仍在一千元人民币左右，东协国家的工资更具竞争力。

加上东协国家过去政治腐败一向受人诟病，但是像印尼的总统尤多耶诺二度连任，颇有口碑，菲律宾在小艾奎诺上任也有好的风评，政治比以往清明，又让东协加分不少。因此，当中国经济狂奔了三十年，需要喘口气的时候，这时东协国家可能重拾九Ｏ年代高成长周期。

**台湾未来处境十分辛苦**

这次日本再起，除了日圆贬值态势确立，奠定了日本企业经过长期调整的竞争力外，过去二十年来，日本在中国投资并不顺遂，日本把重心放在东协国家，像去年泰国水患，结果大家发现日本受到的伤害并不亚于三一一大地震，这时大家才知道泰国的ＦＤＩ（外国直接投资），日资居然占了将近七成。日本是投资东协最积极的国家，东协再起，日本当然受益最大。

反观过去二十年，台湾几乎把鸡蛋都放在一个篮子里，台商九成投资中国，一成投资东协市场，过去十几年来，台湾企业享受中国廉价劳力的好处，也因沉浸于低工资，而忘了转型，如今高阶技术，已完全不是三星的对手，而低阶量产市场，台湾又培养了中国大陆更多更大的竞争对手，未来处境将十分辛苦。