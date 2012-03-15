〔专栏节选〕香港这次不一样--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月15日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

香港特首选举一向无趣，甚至不能说是民主政治，只是一种密室政治。只要受到北京当局钦点，并得到香港工商领袖支持的候选人，就等于当选了。但是这次却不一样，三月二十五日举行的香港特首选举，鹿死谁手，尚未定论。过去二十年来没得商量的联系汇率制度（港币紧盯美元），也可能发生根本的改变。

这次的不同，在于北京属意的候选人── 前政务司长唐英年，其两大私生活丑闻是在候选资格确认后才相继曝光；但由于特首选举办法的缺陷，其他有意角逐的人并无法参加这场竞争。因此在丑闻冲击下，唐的唯一对手梁振英民调，领先逾三Ｏ％之多。

即使是这样，选情仍旧不明朗。唐英年是北京当局钦点的人选，现在出包了，已有传闻，北京各派系支持的候选人也有了分歧。至于香港大老们似乎也各有所好，李嘉诚支持唐英年，新鸿基地产郭氏家族则拥梁振英。唐英年出身香港望族，梁振英是警员之子，不过梁在参选前，曾是香港最顶尖的不动产投资顾问和交易员。

因此，这次的香港特首选举，看来是一场「真正」的选举；就像香港跑马地（Happy Vally）的传统赛马一样，是玩真的。这次北京当局也和其他马迷一样，投注不同的马匹，但却不见得稳操胜券。这次的经验，可望为未来中国高阶官员选举注入第一个民主元素。

香港经过这次的选举，也将出现结构性的转变。唐英年近期表示，联系汇率制度应该维持下去，但有机会「调整」浮动范围。最近香港立法会委员也批评联系汇率制，认为是通膨的元凶。香港大部分进口商品来自中国，人民币对美元升值，形同对港币升值，香港输入式通膨压力大增。

香港金融管理局否认要求北京政府允许香港改变联系汇率政策，此举带动恒生指数上扬，额外流动性的供给，可能会让香港出现意想不到的超级报酬率，就像日前的日股一样。日本央行释出的超额流动性，带动日经二二五指数在二月大涨八．五％，同期间标准普尔指数只上扬一．二％，亚股甚至是下跌的。

对宏观型避险基金来说，由于美元兑港币的隐含波动率低，因此，因应港币联系汇率浮动区间调整所进行的交易，将被视为一种低风险、价格相对低廉的操作。美元／港币远期外汇的卖权和放空避险，将对港币升值形成更大的压力。

此外，香港金融管理局否认改变联系汇率，将带动银行间同业拆款利率（HIBOR）的下跌，此有利于对利率敏感的银行股和金融类股。一个月同业拆放利率，已由三六．二个基点下跌至三Ｏ．二个基点。若联准会推出ＱＥ３，或欧洲采取LTRO 2（第二轮长期再融资操作），将为这类交易添加更多动能。

因此，不论从政治或经济的角度来看，香港的展望都是向上的。(完)

--整理 张雅菁/曾祥进

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.