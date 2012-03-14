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债券 | 2012年 3月 14日 星期三 15:36 BJT

〔欧元债市〕德债下跌,受美银行业压力测试结果及FED评论影响

路透伦敦3月14日电---德国公债期货周三开盘跌至近两周低位,上日美国联邦储备理事会(FED,美联储)对经济前景的评论有所改善,且美国多数银行通过年度压力测试,令股市获得推升.

美联储在报告中表示,多数美国大型银行通过压力测试,这份报告强调了金融业的复苏,但也点名一些表现落后的业者.[ID:nSB1430900]

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