〔欧元债市〕德债下跌,受美银行业压力测试结果及FED评论影响

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦3月14日电---德国公债期货周三开盘跌至近两周低位,上日美国联邦储备理事会(FED,美联储)对经济前景的评论有所改善,且美国多数银行通过年度压力测试,令股市获得推升.
美联储在报告中表示,多数美国大型银行通过压力测试,这份报告强调了金融业的复苏,但也点名一些表现落后的业者.[ID:nSB1430900]
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。