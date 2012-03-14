〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元下跌,受美联储乐观经济展望影响

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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* 瑞郎兑美元扩大跌势,兑欧元下滑
* 美元/瑞郎短线料受支撑
* 瑞郎汇率上限举措仍有可信度--分析师
路透苏黎世3月14日电---瑞郎对美元跌至四周低点,美元兑主要货币上扬,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布相当乐观的经济展望,打击了美国会祭出进一步量化宽松的预期.
瑞郎兑欧元小幅下跌,突破1.2030/1.2080这个过去三周来的交投区间,因美联储指出近来金融市场紧张情况缓解,提振了较高风险资产.
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。