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市场报道 | 2012年 3月 14日 星期三 16:21 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元下跌,受美联储乐观经济展望影响

* 瑞郎兑美元扩大跌势,兑欧元下滑

* 美元/瑞郎短线料受支撑

* 瑞郎汇率上限举措仍有可信度--分析师

路透苏黎世3月14日电---瑞郎对美元跌至四周低点,美元兑主要货币上扬,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布相当乐观的经济展望,打击了美国会祭出进一步量化宽松的预期.

瑞郎兑欧元小幅下跌,突破1.2030/1.2080这个过去三周来的交投区间,因美联储指出近来金融市场紧张情况缓解,提振了较高风险资产.

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