路透伦敦3月14日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:未能突破100日移动均线切入位1.3250,以及上周高位1.3290,看上去势必会持于55日移动均线切入位1.3080下方.今日早盘跌破1.3050,若能保持,或可指出下一步方向,并可能跌向2月低点1.2975,回落向1.2800.若站到1.3290上方,则可能升向1.3370.

美元/日圆:昨天美联储声明发布后,立即触及中期目标位82.85,美联储对未来展望没有上次那么悲观.美国10年期公债收益率(殖利率)大涨,为美元进一步上涨的前景提供支撑.

这给升向85.15提供理由,鉴于之前周线云区被突破,未来12个月有可能升到90日圆.目前关键支撑位是上周低点80.60区域.

英镑/美元:昨天从1.5610反弹,在1.5750左右止步,之后回落.1.5610是1.5240低点至1.5990高位之间50%的回档位.英镑需反弹到1.5830/40区域上方,才能企稳.上周末英镑未能突破该区域.

若跌破1.5610,则可能跌向1.5530,这是上述走势间61.8%的回档位,并可能跌向1.5420.上方关键障碍位仍是200日移动均线,目前在1.5890切入.(完)

--编译 程琳;审校 龚芳

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