标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透伦敦3月14日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:未能突破100日移动均线切入位1.3250,以及上周高位1.3290,看上去势必会持于55日移动均线切入位1.3080下方.今日早盘跌破1.3050,若能保持,或可指出下一步方向,并可能跌向2月低点1.2975,回落向1.2800.若站到1.3290上方,则可能升向1.3370.
美元/日圆:昨天美联储声明发布后,立即触及中期目标位82.85,美联储对未来展望没有上次那么悲观.美国10年期公债收益率(殖利率)大涨,为美元进一步上涨的前景提供支撑.
这给升向85.15提供理由,鉴于之前周线云区被突破,未来12个月有可能升到90日圆.目前关键支撑位是上周低点80.60区域.
英镑/美元:昨天从1.5610反弹,在1.5750左右止步,之后回落.1.5610是1.5240低点至1.5990高位之间50%的回档位.英镑需反弹到1.5830/40区域上方,才能企稳.上周末英镑未能突破该区域.
若跌破1.5610,则可能跌向1.5530,这是上述走势间61.8%的回档位,并可能跌向1.5420.上方关键障碍位仍是200日移动均线,目前在1.5890切入.(完)
--编译 程琳;审校 龚芳
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。