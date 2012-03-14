〔东南亚股市〕菲律宾股市触及纪录新高,乐观美国数据提振风险胃纳

路透曼谷3月14日电---东南亚股市周三攀升,菲律宾股市触及纪录高点,因乐观的美国经济数据协助推升风险胃纳,而对成长股的需求拉抬消费股及银行股.
菲律宾股市.PSI收高0.9%,盘中触及5,070.20点的高点,突破3月6日创下的前次盘中纪录高位5,039.29点.
印尼股市.JKSE收高1.1%至4,054.32点,盘中一度升至8月5日以来高点4,058.80点.新加坡海峡时报指数.FTSTI升1.25%至3,026.40点,略为脱离盘中三周高点3,027.61点.
受部分财测上修的预期带动,瑞银将海峡时报指数年底目标由3,200点上调至3,350点.
马来西亚股市.KLSE升0.75%,泰国股市.SETI升0.94%,越南股市.VNI升1.04%.
亚洲经纪商称,股市尾盘浮现卖压,指出中国总理温家宝的谈话浇熄了近期内政策宽松的预期,并警告称监管松绑会造成房市混乱的风险.
"市场对于中国政策走向的预期受到一些干扰.我想大家在其谈话后变得略为审慎.但投资人整体的胃纳大致正面,"Phillip Securities的策略师Teerada Charnyingyong说.
0936GMT,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太股市指数.MIAPJ0000PUS上涨0.39%,MSCI东南亚股市指数.MISU00000PUS则升0.81%.
1004GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3026.40 37.33 +1.25 +14.36 2646.35
马来西亚 .KLSE 1575.71 11.69 +0.75 +2.94 1530.73
泰国 .SETI 1164.36 10.80 +0.94 +13.56 1025.32
印尼 .JKSE 4054.33 45.68 +1.14 +6.08 3821.99
菲律宾 .PSI 5050.99 45.24 +0.90 +15.53 4371.96
越南 .VNI 433.86 4.47 +1.04 +23.41 351.55
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(完)
--编译 王冠中;审校 李爽
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