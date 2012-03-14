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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 06:37 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续扬,因巴拿马型船运费率上升

路透3月14日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第15个交易日上涨,因谷物运输提振巴拿马型船运费率.

波罗的海乾散货运价指数升11点或1.3%,至855点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI扬升1.29%;巴拿马型船舶平均获利升至至7,542美元,但今年以来下降43%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

"由于欧洲船东协会(ECSA)市场重新活跃,大西洋方面开始提供亟需的支撑...在此同时,太平洋则开始...趋于整理,主因中国需求迟滞."Intermodal Shipbrokers Co的George Lazaridis称.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI小跌0.2%;海岬型船舶平均获利降至5,531美元,今年以来跌约80%.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭. (完)

--编译 张若琪;审校 张明钧

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