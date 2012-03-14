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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 06:43 BJT

****澳新经济指标预测--3月15日-3月22日****

路透3月15日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------3月12日当周-----------------------------------

3月15日(四)

0030 澳洲新车销售 2月 -- +1.3%

3月16日(五)

暂无重要数据

--------------------------------3月19日当周-----------------------------------

3月18日(日)

2100 新西兰Westpac消费者调查 第一季 -- 101.3

3月19日(一)

暂无重要数据

3月20日(二)

0030 澳洲央行会议纪录 3月 -- --

2145 新西兰经常账(亿新西兰元) 第四季 -- 赤字46.0

截至第四季的年度 -- 赤字86.8

经常账收支相当于GDP比例 第四季 -- -4.3%

3月21日(三)

2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.8%

(较上年同期) -- +1.9%

3月22日(四)

暂无重要数据.(完)

--编译 张若琪;审校 张荻

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