《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月14日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差窜升，后市看涨
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 72.24 -3.11 -4.13 7478508
搜狐 (SOHU.O) 51.62 -2.00 -3.73 2116713
网易 (NTES.O) 54.60 -0.40 -0.73 524837
百度 (BIDU.O) 136.51 -3.67 -2.62 5021504
亚信科技 ASIA.O 13.44 -0.41 -2.96 260575
侨兴环球电话 XING.O 0.71 -0.01 -1.39 155645
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.81 -0.06 -0.40 1304736
联电 (UMC.N) 2.66 +0.01 +0.38 392325
日月光 (ASX.N) 5.05 +0.11 +2.23 772333
矽品精密 (SPIL.O) 5.94 +0.05 +0.85 1148052
和信超媒体 (GIGM.O) 1.42 -0.03 -2.07 99232
友达 (AUO.N) 5.14 -0.28 -5.17 618454
中华电信 (CHT.N) 30.74 -0.08 -0.26 198240
台湾国际航电 (GRMN.O) 47.88 +0.31 +0.65 708700
香港
中国移动 (CHL.N) 54.03 -2.05 -3.66 373797
中国联通 (CHU.N) 17.75 -0.28 -1.55 393954
中国电信 (CHA.N) 58.00 -0.55 -0.94 81037
中芯国际 (SMI.N) 2.50 -0.08 -3.10 17097
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.97 +0.04 +1.02 660
(完)
--整理 张明钧
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
路透新加坡2月15日 - 亚洲柴油现货价差周三上扬，交易商表示，在炼厂大举维修下，燃料供给趋于紧俏。 交易商们指出，今年亚洲炼厂维修规模更甚于去年--尤其是几家炼厂计画升级炼制更乾净的柴油，导致柴油等燃料供应更加紧缩。 他们补充道，这反倒关上燃料出口到西方的套利机会。 伦敦一名交易商表示，估计仅约80万吨亚洲柴油将于2月运往欧洲，反观12月时为140万吨。 “寒流在欧洲仅维持约莫两周，但因来自东方的船货减少，导致供应紧俏，”他补充道。 交易商们表示，斯里兰卡的现货需求，亦支撑亚洲柴油价差，但印度Essar Oil的现货供给可望填补需求。 一名交易商指出，由于中东船货目前出货到西方将无利可图，有可能运往新加坡，因此航煤供给料仍高居不下。 在现货市场方面，有两笔航煤交易，一笔柴油交易。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。