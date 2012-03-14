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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 06:44 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月14日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 72.24 -3.11 -4.13 7478508

搜狐 (SOHU.O) 51.62 -2.00 -3.73 2116713

网易 (NTES.O) 54.60 -0.40 -0.73 524837

百度 (BIDU.O) 136.51 -3.67 -2.62 5021504

亚信科技 ASIA.O 13.44 -0.41 -2.96 260575

侨兴环球电话 XING.O 0.71 -0.01 -1.39 155645

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.81 -0.06 -0.40 1304736

联电 (UMC.N) 2.66 +0.01 +0.38 392325

日月光 (ASX.N) 5.05 +0.11 +2.23 772333

矽品精密 (SPIL.O) 5.94 +0.05 +0.85 1148052

和信超媒体 (GIGM.O) 1.42 -0.03 -2.07 99232

友达 (AUO.N) 5.14 -0.28 -5.17 618454

中华电信 (CHT.N) 30.74 -0.08 -0.26 198240

台湾国际航电 (GRMN.O) 47.88 +0.31 +0.65 708700

香港

中国移动 (CHL.N) 54.03 -2.05 -3.66 373797

中国联通 (CHU.N) 17.75 -0.28 -1.55 393954

中国电信 (CHA.N) 58.00 -0.55 -0.94 81037

中芯国际 (SMI.N) 2.50 -0.08 -3.10 17097

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.97 +0.04 +1.02 660

(完)

--整理 张明钧

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