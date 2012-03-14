日韩经济指标预测--3月15日-3月22日****

国际油市：亚洲燃料油跨月价差窜升，后市看涨
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
路透3月15日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月12日当周----------------------------------
3月14日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超2,763
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,649
3月15日(四)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 2月修正值 -- 顺差22
出口(较上年同期) -- +22.7%
进口(较上年同期) -- +23.6%
2100 韩国进口物价 2月 -- +7.9%
出口物价 -- +4.6%
3月16日(五)
暂无重要数据
--------------------------------3月19日当周----------------------------------
3月19日(一)
暂无重要数据
3月20日(二)
暂无重要数据
3月21日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 3月 -- 负11
2350 日本贸易收支(亿日圆) 2月 -- 逆差14,750
出口(较上年同期) -- -9.3%
进口(较上年同期) -- +9.8%
3月22日(四)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- --
外资投资日本股市(亿日圆) -- -- (完)
--编译 张若琪;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
路透新加坡2月15日 - 亚洲柴油现货价差周三上扬，交易商表示，在炼厂大举维修下，燃料供给趋于紧俏。 交易商们指出，今年亚洲炼厂维修规模更甚于去年--尤其是几家炼厂计画升级炼制更乾净的柴油，导致柴油等燃料供应更加紧缩。 他们补充道，这反倒关上燃料出口到西方的套利机会。 伦敦一名交易商表示，估计仅约80万吨亚洲柴油将于2月运往欧洲，反观12月时为140万吨。 “寒流在欧洲仅维持约莫两周，但因来自东方的船货减少，导致供应紧俏，”他补充道。 交易商们表示，斯里兰卡的现货需求，亦支撑亚洲柴油价差，但印度Essar Oil的现货供给可望填补需求。 一名交易商指出，由于中东船货目前出货到西方将无利可图，有可能运往新加坡，因此航煤供给料仍高居不下。 在现货市场方面，有两笔航煤交易，一笔柴油交易。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。