〔离岸人民币〕福特汽车三年期点心债最新参考利率区间5.25-5.5%--IFR

路透3月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，美国汽车巨头福特汽车(F.N)可望成为第一家在离岸人民币市场发行垃圾评级债券的外国企业。

福特在2005年丧失投资级评等，在2008年信贷危机爆发后，勉强躲过破产，目前福特正在安排公司的第一宗点心债。这档三年期债券预定今天稍晚订价，最新参考利率区间在5%（+／-0.125%），今早参考利率区间在5.25%-5.5%。

据悉认购额已过数十亿人民币,远超5亿至7.5亿人民币的原发行目标。

在此之前，点心债投资人一直是关心人民币升值多过债信评等，因此垃圾级发行人及高票息十分罕见。但市场对人民币的预期心理已经改变，而福特则是一个最新迹象，显示投资人愈来愈愿意不再局限于追捧顶尖中国企业，以追逐更高的年报酬率。福特的发债案将是第一家债信评等低于投资级且纯外国企业的人民币融资案.

去年11月中法合资企业拉法基瑞安水泥发行人民币债券，为期三年，票息9%，融资15亿元人民币（2.3亿美元）。该债券由拉法基集团担保。拉法基获得标准普尔授予BB+评级，评级展望为负向。

市场预测福特将重新取得投资级别，而且有能力获得较低的融资成本。福特获得穆迪／标准普尔／惠誉授予Ba1（正面）／BB+（稳定）／BB+（正面）评级。

花旗(C.N)、高盛(GS.N)及汇丰(0005.HK)(HSBA.L)担任联席簿记管理人及联席主办行，中银国际及建银国际为协办行。

汽车业者最近一次发行点心债是宝马 Australia Finance在2011年11月发行4亿元人民币一年期债券，利率定价为2.4%。BMW Australia Finance评等为A2／A–。这档债券周三早盘在次级市场收益率报约2.7%。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)