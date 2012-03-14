〔EIA库存周报〕上周美国原油库存增而油品减,库欣库存升至九个月高位

* 美国原油库存增幅大致符合预期

* 馏分油降幅大于预期

* 库欣库存增加252万桶

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

03/09/12 较上周 较上年 03/09/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 349.3 2.8 -0.5 347.5 1.8 -3.2

馏分油 137.5 -3.5 -18.2 134.8 -4.7 -17.8

汽油 226.3 -2.1 -3.9 228.1 -1.4 3.1

取暖油 29.9 -1.2 -10.3 29.7 -0.9 -7.3

新配方(RFG)汽油 0.6 0.1 -0.7 0.6 0.0 -0.7

煤油型航空燃料 42.4 1.3 2.4 40.9 0.2 0.4

原油日加工量 14.3 -0.2 0.3 14.5 -0.1 0.3

炼厂产能利用率(%)82.7 -1.5 +0.4 82.7 -1.2 -0.7

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.3 0.0 -0.8

路透纽约3月14日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,美国上周原油库存增加,而美国原油期货合约交割地--库欣的库存升至九个月高位;在此同时油品库存则减少.

3月9日止当周美国国内原油库存增加175万桶,至3.4745亿桶,大致符合路透调查分析师预估的增加170万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约交割地--库欣的库存增加252万桶至3,870万桶.库欣库存八周增幅创下2009年初以来最大,库存水准升至2011年6月以来最高.

一周原油日进口量小幅增加4,000桶至868万桶.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少468万桶,至1.3481亿桶,分析师原平均预估减少130万桶.过去四周馏分油平均需求较上年同期减少7.1%.

汽油库存下降141万桶,至2.2812亿桶,降幅略高于分析师预估的下降100万桶.过去四周中汽油平均需求同比减少7.2%.

"今天的报告忧喜参半.较引人注意的是馏分油库存的下降."Tradition Energy的Chris Dillman称.

炼厂产能利用率下降1.2个百分点至82.7%,分析师原预计升0.1个百分点.

EIA数据出炉后,美国原油期货价格CLc1走势震荡,先升后跌,最后结算价报105.43美元,下跌1.2%或1.28美元.

美国石油协会(API)上日公布的数据则显示,上周美国原油库存增加280万桶,汽油库存减少210万桶,馏分油库存下降350万桶.(完)