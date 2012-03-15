〔路透调查〕2012年发达经济体成长动能料升温,进一步宽松的预期降低

* 发达经济体增长料加速

* 对进一步放宽货币政策的预期降低

路透伦敦3月14日电---路透调查显示,由于主要国家央行推出大量超宽松货币政策,且欧债危机似有新进展,发达经济体成长动能今年将升温.

这项过去几天对逾250位经济分析师所进行的调查,上修了欧元区、英国和日本2012年的经济成长预估,但美国增长预估维持不变.

经济合作暨发展组织(OECD)本周指出,欧元区和英国的经济状况已改善,日本和美国则延续了前几个月的改善态势.[ID:nSB1427376]

美国一连串优于预期的数据强化了该国基础力道的乐观预期.

"我认为其正逐渐形成不靠外力的自发性扩张,"Moody's Analytics首席经济分析师Mark Zandi表示."我想我们相当接近开跑了,只要没有碰上不顺或遭逢预料之外的事件."

尽管就业数据强劲,但与2011年最后几个月相比,今年第一季经济增速料会放缓,不过预计今年期间将稳步加速.

调查显示英国经济将能避免再陷入衰退,今明两年料分别成长0.6%和1.6%.

欧元区下季料可摆脱衰退,直到明年底都可望有微幅增长,这和2月调查预估差不多一致.

而和一个月前的预估相比,目前预计日本下个财年经济成长将小幅加快,因一年前遭地震及海啸蹂躏的东北部海岸正持续重建.

虽然能源价格上涨等风险犹存,经济分析师将未来一年日本经济重回衰退的机率降至20%,这是路透调查自2011年10月起提出这个问题以来最低的一次.上月调查时为30%.

"当前迹象显示经济在复苏,消费者支出相对坚稳,出口可能也开始改善,"巴克莱资本首席分析师Kyohei Morita说.

**放宽政策的预期缓和**

随着分析师上修成长预估,且油价上涨将助长通胀的疑虑升温,分析师调降了进一步放宽货币政策的预期.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)着手第三轮债券购买(即所谓量化宽松)的可能性降低.

但路透调查的分析师认为,美联储在承诺的2014年底前就需升息机率仍有42.5%,尽管低于2月调查时的50%.

此外分析师还表示,由于日本的通胀仍远低于日央行目标,该央行将继续面临政府和市场的压力,要求其采取更多的行动.

"日本将可能继续维持通缩状态,政府和市场料将持续施压日本央行实施进一步宽松措施."明治安田生命经济师小玉佑一说.(完)

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