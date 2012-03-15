《台湾报摘》--工商时报3月15日

* 头版头条:

--大陆国务院总理温家宝昨日在第11届全国人大总理记者会上明确表示,任内将加快ECFA后续谈判、推进银行结算体系合作、以及鼓励双边银行相互参股.

* 其他:

--为营造有利金融整并环境,行政院会今天将通过金融机构合并法修正草案,这次拿掉上届朝野立委协商时增列的"二次金改条款",亦即"公股持股10%以上金融机构并购须向立法院专案报告",以免延宕金融机构整并契机.

--大众银行2847.TW招亲案白热化,据透露,在众多潜在买家中,目前以富邦金(2881.TW)、元大金(2885.TW)胜算最大,不仅分别与大众银行大股东展开密集谈判,并已出价.据知情人士指出,大众银外资大股东凯雷集团雷[CYL.UL]开出附带条件,要求在参与经营等条件维持现状不变,已成为除了价格外,并购案最后能否成局的最大变数.

--私募基金入主的万泰银2837.TW,据悉大股东SAC曾承诺主管机关,会在会计年度出现获利后才会退场,万泰银去年摆脱亏损,今年迎接获利,因此释出持股机会不大. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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