《台湾报摘》--经济日报3月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--美国经济数据屡报佳音,联准会(Fed)调升对经济展望,加上美国大银行多数通过最新一轮压力测试,带动全球股市纷创新高,道琼工业指数.DJI14日早盘站稳四年高点,欧股攀上八个月新高,日股.N225冲破1万点大关,是去年7月至今首见。
* 其他:
--凯雷[CYL.UL]基金求售大众银行2847.TW持股,市场传出元大金(2885.TW)有意以换股方式并购,且将"通吃"大众银行持股逾三成的大众证券.消息人士指出,元大金对大众银出价每股达17至20台币,若顺利成交,不仅大众银私募基金凯雷可望拿回本钱,大股东高雄陈家也可能一起出脱.
--产险业今年前二月签单保费出炉,19家公司合计198.8亿台币,年增率2.59%,相较去年前二月年增率9.7%,成长力道明显熄火. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如;审校
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。