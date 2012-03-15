《台湾报摘》--经济日报3月15日

* 头版头条:

--美国经济数据屡报佳音,联准会(Fed)调升对经济展望,加上美国大银行多数通过最新一轮压力测试,带动全球股市纷创新高,道琼工业指数.DJI14日早盘站稳四年高点,欧股攀上八个月新高,日股.N225冲破1万点大关,是去年7月至今首见。

* 其他:

--凯雷[CYL.UL]基金求售大众银行2847.TW持股,市场传出元大金(2885.TW)有意以换股方式并购,且将"通吃"大众银行持股逾三成的大众证券.消息人士指出,元大金对大众银出价每股达17至20台币,若顺利成交,不仅大众银私募基金凯雷可望拿回本钱,大股东高雄陈家也可能一起出脱.

--产险业今年前二月签单保费出炉,19家公司合计198.8亿台币,年增率2.59%,相较去年前二月年增率9.7%,成长力道明显熄火. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如;审校

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